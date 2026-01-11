Язык может выдать больше, чем анализы: два сигнала дефицита витамина B12

Витамины играют ключевую роль в поддержании здоровья, но их дефицит часто остается незамеченным на ранних этапах. Недостаток витамина B12 может проявляться не только общей слабостью или усталостью, но и неожиданными изменениями в ротовой полости.

Некоторые симптомы легко спутать с временным дискомфортом или стоматологическими проблемами. В то же время именно эти сигналы от express.co могут первыми предупреждать о серьезных нарушениях в организме.

Витамин B12 является одним из ключевых микроэлементов, без которых организм не может нормально функционировать. Его недостаток способен вызвать ряд тревожных симптомов, влияющих на самочувствие и общее состояние здоровья.

Большинство питательных веществ мы получаем вместе с пищей, однако иногда этого бывает недостаточно. В таких случаях формируется дефицит, который требует коррекции рациона или медицинского вмешательства.

Витамин B12 отвечает за поддержание здоровья нервной системы и кроветворения. Кроме того, он помогает предотвращать развитие анемии – состояния, которое часто сопровождается постоянной усталостью, слабостью и снижением работоспособности.

Среди распространенных признаков недостатка этого витамина – истощение, покалывание в конечностях и нежелательная потеря массы тела. В то же время существуют и менее очевидные сигналы, которые могут появляться непосредственно во рту.

Как отмечает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), болезненный и покрасневший язык может быть одним из признаков дефицита. В медицине это состояние называется глоссит. Он меняет цвет и форму языка, из-за чего тот становится отечным, красным и чувствительным.

Воспалительный процесс также делает поверхность языка необычно гладкой – мелкие бугорки, в которых содержатся вкусовые рецепторы, растягиваются и постепенно исчезают. Еще одним возможным симптомом является появление язв в ротовой полости.

Низкий уровень витамина B12 может приводить к анемии, одним из проявлений которой является притупление вкусовых ощущений. У некоторых людей дефицит возникает из-за того, что они не получают достаточно этого витамина с пищей.

Обычно рацион, в котором регулярно присутствуют мясо, рыба и молочные продукты, покрывает потребность организма в витамине B12. Однако люди, которые редко употребляют эти продукты или полностью их избегают, имеют более высокий риск недостатка.

Анемию, связанную с дефицитом витамина B12, чаще всего лечат с помощью инъекций. Если есть подозрение на недостаточное поступление этого витамина, стоит обратиться к семейному врачу – он может назначить анализ крови для проверки уровня B12 и подобрать соответствующее лечение.

