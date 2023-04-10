Новая неделя начнется с магнитной бури: как уберечься от метеоудара
Следующая неделя начнется с очередной магнитной бури. 11 числа ожидается слабая буря мощностью 4 балла.
Об єтом сообщает погодный сайт Meteoagent. Метеочувствительные люди могут ощущать недомогание, но есть способы улучшить свое состояние во время магнитных бурь.
Магнитные бури – это геофизические явления, которые происходят из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Во время магнитной бури может происходить значительное возмущение в магнитном поле, что может привести к нарушениям в работе электроэнергетических систем, спутниковых и радиокоммуникационных систем.
Помимо технических проблем, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека, вызывая головные боли, усталость, бессонницу и другие неприятные ощущения. Поэтому, важно следить за прогнозами магнитных бурь и принимать меры предосторожности в случае их усиления.
Прогноз магнитных бурь на апрель 2023 года
С 10 по 11 апреля проходится магнитная буря мощностью в 4 балла.
Затем 16 и 17 апреля ожидается третья в месяце буря также силой 4 балла.
И согласно прогнозам, 20 и 21 апреля ожидается самая сильная магнитная буря за последний месяц с мощностью до 6 баллов.
Как облегчить самочувствие в дни магнитной бури
Магнитные бури могут оказывать негативное воздействие на организм человека. Некоторые люди могут чувствовать недомогание во время таких явлений, и симптомы могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма.
Для улучшения здоровья и уменьшения негативного влияния магнитных бур рекомендуется следующее:
- Увеличивайте потребление жидкости, включая травяной и зеленый чай;
- Избегайте кофе, алкоголя, сигарет и кальяна;
- Снижайте потребление жареной, острой и жирной пищи, не забывайте про употребление продуктом с высоким содержанием клетчатки;
- Увеличивайте физическую активность – можно делать зарядку или подключать пешие прогулки;
- Регулярно проветривайте комнату и проводите больше времени на свежем воздухе;
- Минимизируйте стресс в жизни;
- Начните закаляться.
Придерживайтесь этих рекомендаций в опасные дни, и бури пройдут для вас незаметно.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее – читайте в нашем материале.
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