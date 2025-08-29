Новое исследование доказывает: витамин D замедляет биологическое старение

Новейшие исследования подтверждают, что витамин D может играть ключевую роль в замедлении процессов старения. Ученые обнаружили, что он помогает сохранять теломеры — защитные "колпачки" на концах хромосом, длина которых тесно связана со старением организма.

Видео дня

Длинные теломеры ассоциируются со сниженным риском многих хронических заболеваний. Результаты исследования открывают новые перспективы для поддержания здоровья и продления активной жизни, пишет scitechdaily.com.

Статья, опубликованная в Американском журнале клинического питания, базируется на данных исследования VITAL, проведенного совместно учеными из Университета Массачусетса в Бригаме и Медицинского колледжа Джорджии. Исследователи подчеркивают потенциал витамина D замедлять один из ключевых биологических механизмов старения.

"VITAL – первое масштабное долгосрочное рандомизированное исследование, которое показало: добавки витамина D защищают теломеры и сохраняют их длину. Это особенно интересно, ведь VITAL также продемонстрировала пользу витамина D в уменьшении воспаления и снижении риска отдельных хронических заболеваний старения, таких как рак на поздних стадиях и аутоиммунные болезни", – отметила Джоанн Мэнсон, доктор медицинских наук, соавтор исследования, главный исследователь VITAL.

Что такое теломеры?

Теломеры – это повторяющиеся последовательности ДНК, которые формируют своеобразные "буферы" на концах хромосом, предотвращая их повреждение или слияние с другими хромосомами. С годами теломеры естественно сокращаются, что повышает вероятность развития возрастных заболеваний.

Ранее небольшие краткосрочные исследования указывали, что витамин D или омега-3 жирные кислоты могут поддерживать теломеры, однако результаты были противоречивы. VITAL – рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в котором оценивалось влияние добавок витамина D3 (2000 МЕ/день ≈ 50 мкг/день) и омега-3 жирных кислот (1 г/день) в течение пяти лет у женщин США в возрасте от 55 лет и мужчин от 50 лет.

В подопыте VITAL Telomere приняли участие 1054 участника, у которых измеряли длину теломер в лейкоцитах в начале, а также на 2-й и 4-й годы исследования.

Результаты показали, что по сравнению с плацебо, прием добавок витамина D3 значительно уменьшал сокращение теломер в течение четырех лет, эквивалентно почти трем годам замедления старения. Омега-3 жирные кислоты на длину теломер существенного влияния не имели.

"Наши данные свидетельствуют, что целенаправленное использование витамина D может стать перспективной стратегией противодействия биологическому старению, хотя для окончательных выводов нужны дополнительные исследования", – объяснил Хайдун Чжу, доктор философии, первый автор отчета и молекулярный генетик Медицинского колледжа Джорджии при Университете Августа.

Ранее OBOZ.UA писал, как недостаток витамина D влияет на организм.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.