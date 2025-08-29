Новое исследование доказывает: витамин D замедляет биологическое старение
Новейшие исследования подтверждают, что витамин D может играть ключевую роль в замедлении процессов старения. Ученые обнаружили, что он помогает сохранять теломеры — защитные "колпачки" на концах хромосом, длина которых тесно связана со старением организма.
Длинные теломеры ассоциируются со сниженным риском многих хронических заболеваний. Результаты исследования открывают новые перспективы для поддержания здоровья и продления активной жизни, пишет scitechdaily.com.
Статья, опубликованная в Американском журнале клинического питания, базируется на данных исследования VITAL, проведенного совместно учеными из Университета Массачусетса в Бригаме и Медицинского колледжа Джорджии. Исследователи подчеркивают потенциал витамина D замедлять один из ключевых биологических механизмов старения.
"VITAL – первое масштабное долгосрочное рандомизированное исследование, которое показало: добавки витамина D защищают теломеры и сохраняют их длину. Это особенно интересно, ведь VITAL также продемонстрировала пользу витамина D в уменьшении воспаления и снижении риска отдельных хронических заболеваний старения, таких как рак на поздних стадиях и аутоиммунные болезни", – отметила Джоанн Мэнсон, доктор медицинских наук, соавтор исследования, главный исследователь VITAL.
Что такое теломеры?
Теломеры – это повторяющиеся последовательности ДНК, которые формируют своеобразные "буферы" на концах хромосом, предотвращая их повреждение или слияние с другими хромосомами. С годами теломеры естественно сокращаются, что повышает вероятность развития возрастных заболеваний.
Ранее небольшие краткосрочные исследования указывали, что витамин D или омега-3 жирные кислоты могут поддерживать теломеры, однако результаты были противоречивы. VITAL – рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в котором оценивалось влияние добавок витамина D3 (2000 МЕ/день ≈ 50 мкг/день) и омега-3 жирных кислот (1 г/день) в течение пяти лет у женщин США в возрасте от 55 лет и мужчин от 50 лет.
В подопыте VITAL Telomere приняли участие 1054 участника, у которых измеряли длину теломер в лейкоцитах в начале, а также на 2-й и 4-й годы исследования.
Результаты показали, что по сравнению с плацебо, прием добавок витамина D3 значительно уменьшал сокращение теломер в течение четырех лет, эквивалентно почти трем годам замедления старения. Омега-3 жирные кислоты на длину теломер существенного влияния не имели.
"Наши данные свидетельствуют, что целенаправленное использование витамина D может стать перспективной стратегией противодействия биологическому старению, хотя для окончательных выводов нужны дополнительные исследования", – объяснил Хайдун Чжу, доктор философии, первый автор отчета и молекулярный генетик Медицинского колледжа Джорджии при Университете Августа.
