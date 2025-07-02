Тихая угроза: что может случиться с организмом, когда не хватает витамина D

Витамин D играет ключевую роль в поддержании общего здоровья, но его недостаток часто остается незамеченным. Многие люди даже не догадываются, что определенные недомогания могут быть следствием именно дефицита этого витамина.

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Хотя он известен своей пользой для иммунитета и психического состояния, на самом деле его влияние значительно шире. Издание eatthis.com опубликовало малоизвестные, но научно подтвержденные последствия недостаточного потребления витамина D.

1. Могут возникнуть проблемы с дыханием

Мало кто догадывается, что недостаток витамина D может ухудшить функцию дыхательной системы. Но на самом деле его дефицит нередко сопровождается более частыми инфекциями верхних дыхательных путей. Кроме того, ученые обнаружили связь между низким уровнем витамина D и приступами астмы.

В исследовании 2014 года, в котором наблюдали более 21 000 взрослых с астмой, оказалось: те, кто имел недостаток этого витамина, на 25% чаще имели обострения симптомов и нуждались в медицинской помощи.

Поэтому если вы имеете хронические респираторные заболевания или часто болеете простудой, регулярный прием витамина D может снизить риск инфекций и облегчить течение болезней.

2. Более высокий риск инфекций мочевыделительной системы

Хотя витамин D в основном ассоциируется с иммунной поддержкой во время простуды или гриппа, его роль в предотвращении инфекций мочевыводящих путей также важна, но менее очевидна.

По данным исследования, опубликованного в журнале BMJ Archives of Disease in Childhood, у детей с низким уровнем витамина D, особенно у девочек, чаще диагностировали инфекции мочевой системы. Эта тенденция прослеживается и среди взрослых женщин.

В 2013 году ученые пришли к выводу, что женщины, которые регулярно страдали такими инфекциями, имели более низкий уровень витамина D по сравнению с теми, кто с ними не сталкивался.

3. Вероятность преждевременных родов может возрасти

Наличие достаточного уровня витамина D во время беременности является критически важным условием для снижения риска преждевременных родов, которые происходят до 37-й недели беременности.

В большом исследовании с участием более 2000 беременных было установлено: у женщин с высоким уровнем 25-гидроксивитамина D (основной показатель запасов витамина D в организме) риск преждевременных родов был значительно ниже.

Ученые предполагают, что этот витамин может уменьшать риск бактериального инфицирования плаценты – одного из возможных триггеров преждевременных родов.

4. Возрастает вероятность сердечно-сосудистых болезней

Возможно, самый тревожный эффект, который может возникнуть на фоне дефицита витамина D – это проблемы с сердцем.

В исследовании 2009 года обнаружили, что участники с очень низким уровнем витамина D почти втрое чаще умирали от сердечной недостаточности.

Хотя эта связь требует дальнейших исследований для окончательного подтверждения, уже сейчас есть основания предполагать, что недостаток витамина D может серьезно навредить сердечно-сосудистой системе.

Итак, если у вас наблюдаются хронические проблемы с дыханием, повторяющиеся инфекции, вы беременны или хотите защитить свое сердце, стоит проверить уровень витамина D в крови. Регулярный прием добавок при необходимости – простой способ избежать этих серьезных осложнений.

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