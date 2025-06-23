Новое исследование: как активная тренировка перед голоданием может ускорить сжигание жира

Периодическое голодание стало популярным методом похудения и оздоровления, но новые данные показывают, что его эффективность можно еще больше усилить. Ученые выяснили, что сочетание голодания с правильно подобранной физической нагрузкой позволяет быстрее активировать процессы сжигания жира.

Видео дня

Это открытие может стать настоящим прорывом для тех, кто стремится к быстрым результатам без вреда для здоровья. Издание eatthis.com рассказывает, как именно физические упражнения перед голоданием влияют на обмен веществ и ускоряют вход в состояние кетоза.

Сначала физическая нагрузка – потом голодание

Ученые в очередной раз подтвердили тесную связь между физической активностью и режимом питания. Их результаты свидетельствуют: интенсивная тренировка непосредственно перед началом голодания помогает организму перейти в фазу сжигания жира почти на 3,5 часа быстрее, чем без тренировки.

К тому же, такие упражнения усиливают другие положительные эффекты голодания. Участники, которые занимались спортом перед отказом от еды, имели более высокий уровень химических соединений, способных поддерживать жизненно важные функции организма и защищать от серьезных болезней, включая рак и нейродегенеративные заболевания.

"Нам было интересно проверить, можно ли повлиять на обмен веществ во время голодания, в частности – ускорить наступление кетоза и выработку кетонов благодаря физической активности", – рассказывает докторант Университета Бригама Янга Лэндон Деру.

Что такое кетоз и какую роль играют кетоны?

Когда мы говорим о повышенном сжигании жира, имеем в виду метаболическое состояние, известное как кетоз. В обычном режиме питания организм использует глюкозу из пищи как основной источник энергии. Но когда пища не поступает – организм вынужден искать альтернативу.

В состоянии голодания тело начинает использовать жировые запасы для обеспечения энергии – и именно этот процесс является кетозом. Побочным продуктом этого процесса становятся кетоны – вещества, которые, по словам учёных, не только питают мозг и сердце, но и могут помогать в борьбе с такими заболеваниями, как диабет, болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Таким образом, если вы выбрали голодание как стратегию для снижения веса, то переход в кетоз как можно раньше позволяет быстрее увидеть результаты. К тому же, кетоны сами по себе приносят пользу здоровью.

Ход эксперимента

В исследовании приняли участие 20 здоровых взрослых людей. Каждый из них дважды придерживался 36-часового голодания, при этом употребляя достаточное количество воды. После последнего приема пищи участников разделили на две группы: первая начала голодание сразу, без физических нагрузок, а вторая перед тем прошла интенсивную тренировку на беговой дорожке, которая длилась 45-50 минут.

В течение всего периода участники каждые два часа проходили опрос о самочувствии и уровне голода, а также у них проверяли концентрацию бета-гидроксибутирата (BHB) – одного из кетонов.

Результаты оказались впечатляющими. Те, кто тренировался перед голоданием, достигали состояния кетоза в среднем на 3,5 часа быстрее, а уровень BHB у них был на 43% выше.

По мнению исследователей, тренировка сжигает запасы глюкозы, заставляя организм раньше перейти на использование жира в качестве топлива. Зато участники, которые не занимались спортом, входили в кетоз примерно через 20-24 часа после начала голодания.

"Лично для меня самый тяжелый момент в голодании – это период между 20-м и 24-м часами. Поэтому если можно что-то сделать, чтобы сократить этот интервал и одновременно получить те же преимущества – это определенно стоит внимания. А если я все же придерживаюсь полного 24-часового голодания, но начинаю его с тренировки – пользы будет еще больше", – говорит профессор Брюс Бейли, соавтор исследования.

Также важно отметить, что занятия спортом не сделали участников более раздражительными или эмоционально нестабильными. "Во время голода все становятся немного нервными, но наши результаты показали, что физические упражнения не ухудшают это состояние. Вы все равно будете раздражительными, но сможете получить дополнительные преимущества", – добавляет Деру.

На что еще стоит обратить внимание?

Ученые отметили: если перед началом голодания съесть большое количество пищи, особенно богатой углеводами, это может существенно задержать переход в кетоз. Также они призывают обязательно посоветоваться с врачом перед длительными периодами воздержания от пищи.

"Если вы употребите много углеводов или съедите большой объем пищи перед началом, то можете не достичь кетоза даже за несколько дней – даже несмотря на тренировки. Поэтому перед голоданием стоит питаться умеренно. Мы также не можем сказать точно, как часто надо голодать. Есть категории людей, которым это не подходит – например, те, у кого диабет 1 типа. И, конечно, постоянное, непрерывное голодание вредно. Но для большинства людей один-два 24-часовых голодания в неделю могут быть вполне безопасными", – объясняет профессор Бейли.

В исследовании не установлено, какие именно физические нагрузки являются наиболее эффективными для ускорения кетоза – ни по типу, ни по продолжительности. Впрочем, учёные пришли к выводу: чем больше энергии вы тратите во время тренировки, тем лучше тело подготовится к быстрому переходу в кетоз.

"Большинство упражнений имеют расчет расхода калорий. Чем больше углеводов вы сожжете (конечно, без вреда для здоровья), тем быстрее организм войдет в кетоз уже на начальной фазе голодания", – подытожил Деру.

Ранее OBOZ.UA писал, как приготовить питательное смузи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.