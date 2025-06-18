Секрет вкусного и питательного напитка: 9 ингредиентов, которые стоит добавить в смузи

Смузи – это не только вкусный и простой способ разнообразить ежедневный рацион, но и отличный метод насытить организм полезными веществами. Правильно подобранные ингредиенты могут помочь улучшить пищеварение, уменьшить вздутие живота и сделать талию стройнее.

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Добавляя в смузи питательные продукты, богатые клетчаткой, белком и полезными жирами, вы поддерживаете здоровье и энергичность. Издание eatthis.com собрало девять лучших компонентов, которые стоит попробовать в своём коктейле.

Блендер позволяет создавать множество вариаций: будь то утренний завтрак, перекус или восстановление после физических нагрузок. Если добавить в смузи такие компоненты, как овощи, семена, растительные белки и полезные жиры, это существенно повысит его пищевую ценность.

Кроме того, многие из этих компонентов содержат клетчатку – она способствует хорошей работе кишечника и уменьшает чувство вздутия. А ещё эти продукты прекрасно сочетаются с овсянкой, соусами, супами и даже веганским мороженым.

Семена

Конопляные, льняные или семена чиа легко добавить в любой смузи. Они наполнены ценными жирами, клетчаткой и белками. Например, в 3 столовых ложках семян конопли - почти 10 граммов белка, а семена чиа – отличный источник жирных кислот омега-3.

Авокадо

Авокадо можно намазать на тост, нарезать кубиками или приготовить из него гуакамоле. Но особенно он хорошо раскрывается в смузи. Этот фрукт богат мононенасыщенными жирами, благодаря которым дольше сохраняется чувство сытости.

Кроме того, авокадо содержит витамины C, E, K, B6, фолаты и калий, а еще он придает напитку нежную кремовую консистенцию.

Цветная капуста (особенно замороженная)

Этот неприметный овощ станет отличным дополнением к смузи. Цветная капуста практически не имеет собственного вкуса, поэтому ее присутствие остается незаметным, но польза – значительная.

В замороженном виде она содержит клетчатку, витамин С, фолиевую кислоту и холин – важный нутриент, который поддерживает память и настроение.

Листовая зелень

Один из лучших способов потреблять зелёные овощи – это измельчить их в смузи. Горсть шпината или капусты кейл обеспечит организм витаминами C, A, E, фолиевой кислотой, железом, кальцием, магнием и калием.

Чтобы замаскировать вкус сырой зелени, добавьте замороженные ягоды, бананы или ложку любимой ореховой пасты.

Ореховые пасты

Арахисовая, миндальная, кешью или паста из семян подсолнечника придает смузи приятный ореховый привкус. Но главное – это источник белка, антиоксидантов, здоровых жиров и минералов: магния, селена, цинка.

Благодаря высокой энергетической плотности ореховые пасты – отличное дополнение к завтраку или перекусу.

Растительное молоко

Сегодня растительное молоко – это не просто замена обычного. Миндальное, овсяное, соевое или гороховое молоко часто обогащены кальцием, витамином B12 и другими питательными веществами.

Каждый вид имеет собственную текстуру и вкус, но все добавляют смузи мягкости и кремовости.

Белковый порошок на растительной основе

Несмотря на то, что растительная диета может обеспечить потребности в белке, добавление мерной ложки растительного протеина в смузи помогает дольше оставаться сытым и способствует восстановлению мышц после физических упражнений.

Такие порошки обычно содержат смесь белков из гороха, семян, сои или риса.

Спирулина

Возможно, идея добавить в смузи сушеные водоросли звучит странно, но спирулина имеет чрезвычайную пищевую ценность. Она богата белком, витаминами группы B и даже может обладать обезболивающими и противовоспалительными свойствами.

Тофу

Благодаря нейтральному вкусу и нежной текстуре, тофу легко сочетается с другими ингредиентами смузи. Это бюджетный источник белка, кальция и железа, который хранится в холодильнике несколько недель.

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