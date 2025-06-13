Завтрак для эффективного похудения: как смузи влияют на фигуру
Смузи – это не только вкусное начало дня, но и эффективный способ поддержать процесс похудения. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов можно не только насытиться, но и активизировать метаболизм.
Главное - соблюдать баланс между белками, клетчаткой, полезными жирами и низкоуглеводными жидкостями. Издание eatthis.com опубликовало самые удачные комбинации смузи, которые рекомендует диетолог для поддержания стройной фигуры.
Греческий йогурт + банан + арахисовая паста
Классика, которая не подведет – банан отлично сочетается с арахисовой пастой. Греческий йогурт обеспечивает белковую основу с низким содержанием жира, тогда как арахисовая паста добавляет полезные жиры и клетчатку. Этот коктейль зарядит энергией и надолго утолит голод. Для достижения нужной густоты можно разбавить смесь водой или молоком.
- 1 стакан греческого йогурта
- ½ или 1 банан
- 1-2 ст. ложки арахисовой пасты
Ягоды + кефир + семена чиа
Этот вариант особенно универсален: кефир служит и источником белка, и жидкостью, а семена чиа добавляют значительное количество клетчатки. Одна порция (примерно 28 г, или 2 ст. ложки) семян чиа содержит около 10 граммов клетчатки – то есть 5 г на ложку.
Если вы предпочитаете более жидкие смузи, просто добавьте немного молока или воды. Если же любите густую консистенцию – бросайте горсть льда. Учитывайте, что семена чиа поглощают жидкость, поэтому если не планируете пить смузи сразу, добавьте немного больше жидкости, чем обычно.
- 1 стакан любых ягод
- 1 стакан кефира
- 1 ст. ложка семян чиа
Протеиновый порошок + замороженная вишня + овсяное молоко
Этот вариант смузи на вкус как десерт, хотя на самом деле это питательный завтрак. Шоколадный протеиновый порошок прекрасно сочетается с замороженной вишней, создавая насыщенный вкус. Нейтральный привкус овсяного молока идеально дополняет любое смузи.
- 1 мерная ложка шоколадного протеинового порошка
- ½ стакана замороженной вишни
- 1 стакан овсяного молока
Кокосовое молоко + манго + йогурт
Сочетание манго со сливочным йогуртом и кокосовым молоком создает мягкий, сладкий вкус. В зависимости от ваших целей, выберите менее жирное кокосовое молоко в упаковке или более насыщенное – в жестянке.
- ½ стакана обычного или ванильного йогурта
- ½ стакана манго
- 1 стакан кокосового молока
Авокадо + черника + коллаген
Вкус авокадо здесь почти не ощущается, зато добавляет густоты и ценной клетчатки. Черника добавляет естественной сладости, а коллаген (обычный или с ароматом ванили) повышает белковую ценность этого напитка.
- ¼ авокадо
- 1-2 мерные ложки коллагенового порошка
- 1 стакан черники
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