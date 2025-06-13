Завтрак для эффективного похудения: как смузи влияют на фигуру

Смузи – это не только вкусное начало дня, но и эффективный способ поддержать процесс похудения. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов можно не только насытиться, но и активизировать метаболизм.

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Главное - соблюдать баланс между белками, клетчаткой, полезными жирами и низкоуглеводными жидкостями. Издание eatthis.com опубликовало самые удачные комбинации смузи, которые рекомендует диетолог для поддержания стройной фигуры.

Греческий йогурт + банан + арахисовая паста

Классика, которая не подведет – банан отлично сочетается с арахисовой пастой. Греческий йогурт обеспечивает белковую основу с низким содержанием жира, тогда как арахисовая паста добавляет полезные жиры и клетчатку. Этот коктейль зарядит энергией и надолго утолит голод. Для достижения нужной густоты можно разбавить смесь водой или молоком.

1 стакан греческого йогурта

½ или 1 банан

1-2 ст. ложки арахисовой пасты

Ягоды + кефир + семена чиа

Этот вариант особенно универсален: кефир служит и источником белка, и жидкостью, а семена чиа добавляют значительное количество клетчатки. Одна порция (примерно 28 г, или 2 ст. ложки) семян чиа содержит около 10 граммов клетчатки – то есть 5 г на ложку.

Если вы предпочитаете более жидкие смузи, просто добавьте немного молока или воды. Если же любите густую консистенцию – бросайте горсть льда. Учитывайте, что семена чиа поглощают жидкость, поэтому если не планируете пить смузи сразу, добавьте немного больше жидкости, чем обычно.

1 стакан любых ягод

1 стакан кефира

1 ст. ложка семян чиа

Протеиновый порошок + замороженная вишня + овсяное молоко

Этот вариант смузи на вкус как десерт, хотя на самом деле это питательный завтрак. Шоколадный протеиновый порошок прекрасно сочетается с замороженной вишней, создавая насыщенный вкус. Нейтральный привкус овсяного молока идеально дополняет любое смузи.

1 мерная ложка шоколадного протеинового порошка

½ стакана замороженной вишни

1 стакан овсяного молока

Кокосовое молоко + манго + йогурт

Сочетание манго со сливочным йогуртом и кокосовым молоком создает мягкий, сладкий вкус. В зависимости от ваших целей, выберите менее жирное кокосовое молоко в упаковке или более насыщенное – в жестянке.

½ стакана обычного или ванильного йогурта

½ стакана манго

1 стакан кокосового молока

Авокадо + черника + коллаген

Вкус авокадо здесь почти не ощущается, зато добавляет густоты и ценной клетчатки. Черника добавляет естественной сладости, а коллаген (обычный или с ароматом ванили) повышает белковую ценность этого напитка.

¼ авокадо

1-2 мерные ложки коллагенового порошка

1 стакан черники

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