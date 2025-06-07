Напиток, тормозящий метаболизм: скрытая угроза сладкой газировки

Газированные сладкие напитки уже давно вызывают беспокойство среди врачей и диетологов. Их часто обвиняют в вызывании ожирения, диабета и других хронических заболеваний.

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Но мало кто задумывается, что влияние этих напитков на организм не ограничивается только лишними калориями. Один из ключевых рисков – это их негативное вмешательство в работу нашего метаболизма, пишет eatthis.com.

Как сахар в газировке замедляет метаболизм?

Особое внимание следует обратить на фруктозу – вид сахара, который широко применяют в производстве газированных напитков. Например, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который используют в большинстве таких напитков, содержит примерно 55% фруктозы.

В исследовании, проведенном в 2012 году, обнаружили, что у лиц, которые потребляли напитки с фруктозой, базовое количество калорий, сжигаемых организмом ежедневно, было значительно ниже. Другими словами, их метаболизм стал работать медленнее по сравнению с теми, кто не пил такие напитки.

Фруктоза, проходя через пищеварительную систему, попадает в печень, где превращается в жир. Это способствует росту уровня триглицеридов - жировых соединений в крови. Чрезмерное употребление фруктозы, как и избыточные калории из газированных напитков, способствуют развитию метаболического синдрома. А это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и инсульта.

Газированные напитки и риск развития болезней

Некоторые специалисты считают, что распространение ожирения частично вызвано ростом потребления именно сладких газированных напитков. Согласно исследованию 2008 года, современный человек получает около 55 граммов фруктозы в день, и большинство этого объема поступает из подслащенных напитков.

Избыток фруктозы в рационе – из газировки, соков, конфет – не только способствует набору веса или замедлению обмена веществ. Триглицериды, образующиеся из фруктозы, накапливаются в печени, нарушая ее работу и создавая риск развития неалкогольной жировой болезни печени. Кроме того, определенные исследования связывают чрезмерное употребление фруктозы с развитием гипертонии.

Итак, что делать?

Это вовсе не означает, что одна банка газировки автоматически повлечет за собой набор веса или серьезные проблемы со здоровьем. Но злоупотреблять этим напитком точно не стоит. Если уж решили побаловать себя, сделайте это осознанно – и остановитесь на одной порции.

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