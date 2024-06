Новое тело, новые проблемы: как справиться с непониманием партнера после похудения

Вы можете почувствовать похудение не только в потере лишних килограммов, но и в других необычных результатах. Они могут казаться неожиданными, но в конце концов доставят вам как моральное, так и физическое удовольствие.

Среди таких неожиданных результатов – избавление от вредных симптомов, а также восстановление мозговых функций. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Вы перестанете храпеть

Не секрет, что громкий храп не в последнюю очередь может быть вызван лишним весом вокруг шеи. Однако эти надоедливые симптомы могут исчезнуть с потерей веса всего на 5 %.

Вы станете лучше решать судоку

Согласно результатам проведенных исследований, более толстые мужчины обладают худшей памятью и когнитивными навыками, чем те, кто отличается стройной фигурой. Поэтому это еще одна причина, почему вам стоит задуматься о потере лишних килограммов.

Вам не терпится попотеть

Тренеры обращают внимание на то, что после приносящих результаты эффективных занятий люди стараются чаще возвращаться к тренировкам. Кроме того, прогресс похудения действительно увлекает. Ведь когда вы начинаете терять жир на животе и набираетесь сил, вы захотите продолжать возвращаться за лучшими результатами.

Ваши дети едят здоровее

Известно, что дети во многих случаях повторяют своих родителей. Поэтому если ваш ребенок имеет избыточный вес, ваша потеря веса также может принести ему пользу. Исследования показывают, что на каждую единицу понижения ИМТ родителей их дети теряют одну четверть своего. Проще говоря, потеря веса родителей влияет на их детей.

Ваш партнер может не поддержать вас

Следует быть осторожным, ведь после того, как вы сбросите килограммы, ваш партнер может почувствовать дискомфорт. Они могут чувствовать себя некомфортно из-за вашего нового здорового образа жизни, особенно если они знают, что им также следует внести изменения, чтобы улучшить свое здоровье. Но не позволяйте этим ощущениям отказать вас от ваших целей быстрого похудения. Просто осознание того, что это может произойти, должно помочь психологически подготовиться.

