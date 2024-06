Секс будет приносить больше удовольствия: какие преимущества ждут вас при похудении

Потеря лишних килограммов не только может доставить вам моральное удовольствие. Вы можете ощутить непосредственные изменения в своей жизни.

Они могут приобрести не только психологический, но и физический уровень. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Секс будет доставлять больше удовольствия

Результаты проведенных опросов свидетельствуют о том, что люди с ожирением в 25 раз чаще сообщали о недовольстве временем, проведенным в постели, чем их худые товарищи. Подчеркивается, что только 10-процентная потеря массы тела резко повышает сексуальное удовольствие. Таким образом, даже если вы еще не совсем там, где хотите быть со своим телосложением, вы все равно можете пожинать плоды в спальне.

Вы не будете знать, что одеть

Подчеркивается, что в случае резкой потери веса, новая одежда будет для вас обязательной. Но если вы потеряли меньше, опытный портной может спасти некоторые из ваших любимых вещей. Поэтому, если вы настроены покупать новые вещи, отправляйтесь в магазин, где продавец поможет вам обновить гардероб. Кроме того, универмаги предлагают менее индивидуальное внимание.

Ваше счастье может не измениться

При потере лишних килограммов также меняется психологическое самочувствие, ведь многие приравнивают потерю веса к счастью. Но если вы не испытываете глубокого психологического удовлетворения, вам нужно решить любые эмоциональные проблемы — независимо от того, способствовали они вашему начальному увеличению веса или нет. Обратитесь за профессиональной помощью, если вы чувствуете, что она вам нужна.

Люди могут вас критиковать

Резкие изменения во внешнем виде могут вызвать бурные эмоции у ваших знакомых и друзей. Поэтому будьте готовы к тому, что ваши друзья и семья скажут такие вещи, как: "Я никогда не мог" и "Я не знаю, как ты это сделал". В то же время следует помнить, что мнения людей часто отражают их собственное достоинство; не позволяйте этому изменить ваше мнение или путь к похудению.

Люди могут даже не заметить

Но некоторые люди даже не заметят, что вы похудели. Необходимо сбросить значительное количество лишних килограммов, прежде чем это отразится на вашем лице. Ведь это часть вашего тела, на которую, согласно последним исследованиям, люди обращают внимание больше всего, когда дело доходит до потери веса.

Ранее OBOZ.UA рассказал о том, как можно худеть с помощью одного фрукта.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.