Вкусно худеть: как терять вес с помощью этого фрукта

Если вы хотите добиться успеха на пути к похудению, следует начинать путь в продуктовом магазине. К примеру, выбор вкусных и питательных фруктов, таких как виноград, может помочь вам похудеть.

Может ли употребление винограда помочь вам похудеть?

Специалисты напоминают, что сам по себе виноград обладает низкой калорийностью, но богат природным сахаром, обеспечивающим приятную сладость, не превышая калорийность. Всего одна чашка красного или зеленого винограда содержит около 100 калорий. Виноград также богат клетчаткой, важное питательное вещество, которое способствует пищеварению и помогает дольше чувствовать сытость, сдерживая тягу к менее здоровым перекусам. Это сочетание низкой калорийности и клетчатки делает виноград отличным выбором для тех, кто стремится сбросить килограммы.

Четыре причины, почему виноград может помочь вам похудеть:

Высокое содержание воды

Чрезвычайно важно для здоровья оставаться достаточным гидрированным. Увлажнение может способствовать снижению веса, способствуя ощущению сытости. Вот почему пожевание сочного винограда поможет вам не отставать от ваших целей по похудению. Ведь виноград состоит примерно на 82% из воды, что делает его очень сытным фруктом для перекуса.

Мало калорий

В винограде очень низкая калорийность. Кроме того, их природная сладость удовлетворяет тягу, не оказывая существенного влияния на общее потребление калорий. Низкое содержание калорий означает, что вы можете наслаждаться виноградом в качестве гарнира к завтраку или бутербродом на обед, чтобы добавить больше объема вашей пищи, и при этом достичь целевой калорийности.

Заменяет сладкие закуски

Специалисты говорят, что фруктоза и пектин, природные сахара в винограде, обеспечивают сладость без недостатков добавленных сахаров, содержащихся во многих закусках. Поэтому следует выбирать виноград вместо сладкого лакомства – это простая замена, которая может способствовать лучшему выбору закусок и, наконец, более здоровому контролю веса. И хотя одна чашка винограда содержит около 15 г сахара, это натуральный сахар, который не вызывает вредного воспаления, которое вызывает рафинированный сахар, и он приносит вместе с собой витамины, минералы и клетчатку.

Антиоксиданты, помогающие сжигать жир

В винограде можно найти целый спектр антиоксидантов, включая ресвератрол, известный потенциальными преимуществами для сжигания жира. Поэтому наличие антиоксидантов способствует общей пользе винограда для здоровья. Специалисты напоминают, что ресвератрол может улучшить результаты потери веса у некоторых из тех, кто страдает ожирением. Кроме того, эти антиоксиданты обладают способностью бороться с вредными свободными радикалами, которые являются причиной хронических заболеваний, особенно болезней сердца.

