Как побороть проблемы со сном с помощью винограда

Виноград – вкусный и распространённый фрукт. Он имеет чрезвычайную пользу для организма человека из-за содержания антиоксидантов.

Об этом сообщили в health. Виноград нужно добавить в свой рацион по следующим причинам:

Виноград является хорошим источником витамина К, кальция, магния и калия. Эти питательные вещества необходимы для здоровья костей. В то время как витамин С, содержащийся в винограде, поддерживает иммунную систему, его антимикробные свойства защищают от бактерий и вирусов. В частности, это может происходить из-за пигмента, который содержится во фруктовых.

Также виноград содержит антиоксиданты, такие как кверцетин и полифенолы. Они защищают организм от нейродегенеративных заболеваний и поддерживают здоровье кишечника. Мелатонин в винограде может поддержать длительный и качественный сон. Это в результате помогает избежать рисков для здоровья, связанных с недостаточным сном. Речь идет о диабете, инсульте, высоком кровяном давлении.

Соединение ресвератрол, содержащийся в винограде, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способствующими улучшению здоровья сердца и сосудов.

Содержащиеся в винограде лютеин и зеаксантин положительно влияют на здоровье глаз. Пигменты помогают улучшить визуальный контраст, увеличить визуальный диапазон и снизить дискомфорт от бликов и ярких огней. Употребление винограда может защитить глаза от дегенерации желтого пятна и катаракты.

Риски потребления винограда

Несмотря на распространенность у некоторых людей может быть аллергия на виноград. Также употребление большого количества этого фрукта может привести к появлению проблем с пищеварением из-за содержания клетчатки. В частности, это может привести к газам и спазмам желудка.

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