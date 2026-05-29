Новые игрушки заканчиваются реанимацией: хирург назвал четыре причины, по которым дети попадают в больницы
Самой частой причиной попадания в детскую больницу являются травмы, полученные на электросамокатах, электровелосипедах и других средствах на электротяге. На втором месте – травмирования в результате ДТП, на третьем – из-за падения с деревьев, на площадках и тому подобное. И также частой причиной обращения в больницу являются драки между подростками, которые сейчас приобрели более жестокий характер.
Об этом отметил заведующий отделением ургентной хирургии НДСБ "Охматдет", и. о. медицинского директора Роман Жежера. Каждый такой случай – это вызов не только для врачей, но и для больницы в целом, поскольку часто для этого требуется дорогостоящее индивидуальное оборудование, которого не хватает, и тогда приходится искать ресурсы.
Какие самые частые причины обращений
По словам Романа Жежеры, на первом месте по количеству обращений в больницу являются травмы, связанные с использованием электросамокатов, электровелосипедов и другого транспорта на электротяге. Поскольку эти средства развивают значительную скорость – до 60-80 километров в час.
"34 самокатчика за одни сутки попали в нашу клинику: это своеобразный антирекорд. 6-7 из них – с тяжелыми травмами. Я рассказываю это не для того, чтобы кого-то напугать: каждый день вижу одну и ту же картину, счастливый ребенок с новой игрушкой – и родители, которые рады, что он счастлив. А потом – реанимация", – отметил врач.
Так, например, на данный момент в реанимации "Охматдета" находятся пятеро детей с тяжелыми травмами именно после катания на электросамокатах.
На втором месте по количеству обращений является падение – с деревьев, на детских площадках, во время обычных игр .
"Здесь тоже бывает очень серьезно, но механизм другой – основном это надзор взрослого... которого не было рядом", – заметил Роман Жежера.
Также частой причиной попадания в больницу является ДТП.
"Дети на заднем сиденье без кресел и ремней. Подростки на мопедах в селе. И – да, я не оговариваюсь – дети за рулем автомобиля", – рассказал врач.
Также еще одной распространенной причиной обращений являются драки. По словам и.о. медицинского директора "Охматдета", сейчас такие драки стали более жестокими, поскольку человека могут бить всей толпой, к тому же использованием ножей.
"Бьют не один на один – бьют толпой. Бьют младших. Используют ножи. Я убежден: так не должно быть. И это тоже – следствие среды, которую формируют взрослые", – говорит Роман Жежера.
Такие случаи – вызов и для врачей, и для больницы
По его словам, каждый такой случай – это вызов и для врачей, и для больницы.
"Современное лечение переломов – это металлические конструкции, пластины, фиксаторы позвоночника. Оборудование, которое часто является индивидуальным, дорогим и которого в системе хронически не хватает. Мы ищем ресурсы – у государства, у благотворителей, у всех, кто может помочь", – отметил врач.
