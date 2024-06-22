Так полезнее для здоровья: нужно ли фасоль замачивать в воде перед приготовлением

Благодаря содержанию белка и волокна фасоль помогает дольше чувствовать себя сытым. Клетчатка в свою очередь поддерживает здоровье кишечника.

Эксперты health рассказали, что распространенной практикой является замачивание фасоли в воде перед потреблением. И не зря, ведь в этом есть определенные преимущества.

Нужно ли замачивать фасоль перед приготовлением

Перед приготовлением сухую фасоль следует очистить и замочить. Это помогает бобовым поглотить воду и равномерно готовиться. В результате это также сокращает время приготовления.

Уменьшение проблем с пищеварением

Фасоль содержит олигосахариды, это класс углеводов, которые могут быть сложными для переваривания. Это потенциально может привести к пищеварительному дискомфорту, а именно газам, вздутию и боли в животе и диарее. Замачивание может помочь снизить эти побочные эффекты.

Уменьшение количества антинутриентов

Содержащиеся в бобовых антинутриенты препятствуют усвоению питательных веществ. Речь идет о проблемах с пищеварением, в частности. В то время как обычное замачивание в воде улучшает усвояемость и повышает качество питания, уменьшая антинутриенты.

Улучшение текстуры и мягкость

При замачивании фасоли в воде можно сохранить форму, улучшить ее текстуру и мягкость. Это особенно важно для блюд, где желательна однородная и кремовая консистенция.

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