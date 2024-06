Держитесь подальше от лука: какие блюда нельзя есть при похудении

Если вы даже занимаетесь физическими упражнениями и выполняете упражнения, иногда бывает сложно соблюдать дисциплину каждый день. Ведь многие с нетерпением ждут возможности выпить несколько любимых напитков.

Эксперты предложили несколько менее калорийных алкогольных свопов и прочего, почему вам будет легко оставаться верным своим целям в отношении физических упражнений. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

По словам фитнес-тренеров, ключ к тому, чтобы оставаться в форме даже во время отдыха – это быть информированным о влиянии определенных продуктов и напитков на ваше тело. Тогда вы можете наслаждаться отдыхом, не ставя под опасность свои результаты.

Только "несколько напитков" могут стоить вам 2000 калорий или больше

При употреблении определенных напитков следует следить за тем, какое количество калорий содержится в каждом напитке. Ведь употребление нескольких видов напитков может добавить вам дополнительные 2000 калорий. Поэтому следует приложить усилия, чтобы выбрать более здоровые коктейли или напитки и выбрать более здоровую пищу. Излишне говорить, что вместо картофеля фри или пиццы, наполненного сыром, выберите орехи или овощные палочки. Так вы можете сэкономить сотни калорий.

Замените сладкое вино сухим

Вино очень популярно, но оно может добавить много калорий, если вы не выберете правильный напиток. Вместо стакана хереса или марсалы со 164 калориями, более здоровой альтернативой является стакан пено нуар, мерло или розового. Также заказ сладкого белого вина может дать вам дополнительные 100-150 калорий на каждый выпитый бокал. Выбирайте сухое вино.

В свою очередь, калорийность маргариты может составлять около 740 калорий, а мохито – 160 калорий. Пена-колода может содержать 644 калории, а Cosmopolitan – около 150 калорий. Холодный чай может иметь колоссальные 780 калорий, в то время как джин/водка-тоник является менее калорийным выбором с 200 калориями. А когда вы смешиваете несколько разных видов алкогольных напитков, ожидайте, что вы получите более калорийный напиток.

Картофельная кожура не так плоха, как вы думаете, но держитесь подальше от лука

Диетологи говорят, что одна из самых опасных вещей, которые вы можете есть, – это лук, который может содержать до 1950 калорий. Вы можете выбрать крабовый пирог только с 300 калориями. В свою очередь картофель фри с сыром обойдется вам в 2000 калорий. Вместо этого вы можете съесть только одну картофельную кожуру, содержащую всего 150 калорий. И знайте, что в комплекте с плавленым сыром и соусом три слайдера могут иметь до 1270 калорий. Одна порция шашлыка из говядины может содержать всего около 130 калорий, что гораздо умнее.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как похудеть с помощью одной привычки.

