"О болезни сына родители узнали случайно": во Львове робот-хирург с ИИ провел сложную операцию на почке 8-летнему мальчику. Фото
Во Львове 8-летнему мальчику провели сложную операцию на почке с помощью роботизированной системы Senhance со встроенным искусственным интеллектом. О заболевании ребенка родители узнали случайно во время планового обследования, после чего врачи диагностировали гидронефроз.
Благодаря высокоточному вмешательству врачам удалось сохранить орган и восстановить его работу. Об этом сообщила Детская больница Святого Николая.
Болезнь обнаружили во время планового УЗИ
Одним из первых пациентов, которого прооперировали с помощью Senhance, стал Олежик из Тернопольской области. Родители мальчика не подозревали о проблемах со здоровьем сына – о заболевании они узнали случайно во время планового УЗИ.
Медики обнаружили, что одна из почек ребенка увеличена. После дополнительного обследования специалисты Детской больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова поставили диагноз – гидронефроз.
Это заболевание вызывает задержку мочи в почке и постепенное повреждение органа. В запущенных случаях почка может быть полностью разрушена, что приводит к необходимости её удаления.
8-летнему мальчику провели роботизированную операцию
Чтобы сохранить почку Олежика, медики провели сложное высокоточное вмешательство с помощью роботизированной системы Senhance.
Для проведения операций во Львов на неделю специально приехал профессор Вильнюсского университета Наримантас Эвалдас Самалавичюс. Он является одним из ведущих европейских специалистов в области малоинвазивной и роботизированной хирургии и уже провел более 1000 роботизированных операций.
Вместе с львовскими хирургами профессор прооперировал Олежика и еще четырех пациентов больницы.
Во время операции врачи с помощью робота точно определили место сужения и удалили поврежденный участок почки. После этого они провели реконструкцию органа, чтобы восстановить его функцию.
Как работает Senhance
Одной из особенностей роботизированной системы является встроенный искусственный интеллект. Он направляет камеру в соответствии с движением глаз хирурга и позволяет видеть мельчайшие структуры во время операции.
Кроме того, Senhance позволяет работать с инструментами диаметром всего 3 мм. Это дает возможность выполнять сверхточные манипуляции и снижать риск повреждения сосудов и излишней кровопотери.
В случае с Олежиком хирургам удалось без осложнений удалить патологические ткани почки, а затем провести реконструкцию органа.
Профессор оценил работу львовских хирургов
Во время совместных операций Наримантас Эвалдас Самалавичюс также оценивал навыки львовской робототехнической команды и ее способность самостоятельно проводить вмешательства с помощью Senhance.
Профессор высоко оценил работу медиков.
"Вы превзошли все мои ожидания. Это больница европейского типа. Рад, что, несмотря на напряженную ситуацию в Украине, здесь начинает работать одна из самых современных роботизированных систем. Речь идет о том, чтобы идти в ногу с мировой медициной, о снижении вероятности человеческой ошибки, быстром выздоровлении и реабилитации пациента после вмешательства", – подчеркнул Самалавичюс.
Сейчас Олежик уже здоров. В память об операции мальчик получил символический подарок – робота-трансформера.
В Детской больнице Святого Николая отметили, что в настоящее время львовские специалисты проводят около двух роботизированных операций в неделю с помощью Senhance и планируют увеличивать их количество.
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