"О болезни сына родители узнали случайно": во Львове робот-хирург с ИИ провел сложную операцию на почке 8-летнему мальчику. Фото

Во Львове 8-летнему мальчику провели сложную операцию на почке с помощью роботизированной системы Senhance со встроенным искусственным интеллектом. О заболевании ребенка родители узнали случайно во время планового обследования, после чего врачи диагностировали гидронефроз.

Видео дня

Благодаря высокоточному вмешательству врачам удалось сохранить орган и восстановить его работу. Об этом сообщила Детская больница Святого Николая.

Болезнь обнаружили во время планового УЗИ

Одним из первых пациентов, которого прооперировали с помощью Senhance, стал Олежик из Тернопольской области. Родители мальчика не подозревали о проблемах со здоровьем сына – о заболевании они узнали случайно во время планового УЗИ.

Главные истории дня

Медики обнаружили, что одна из почек ребенка увеличена. После дополнительного обследования специалисты Детской больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова поставили диагноз – гидронефроз.

Это заболевание вызывает задержку мочи в почке и постепенное повреждение органа. В запущенных случаях почка может быть полностью разрушена, что приводит к необходимости её удаления.

8-летнему мальчику провели роботизированную операцию

Чтобы сохранить почку Олежика, медики провели сложное высокоточное вмешательство с помощью роботизированной системы Senhance.

Для проведения операций во Львов на неделю специально приехал профессор Вильнюсского университета Наримантас Эвалдас Самалавичюс. Он является одним из ведущих европейских специалистов в области малоинвазивной и роботизированной хирургии и уже провел более 1000 роботизированных операций.

Вместе с львовскими хирургами профессор прооперировал Олежика и еще четырех пациентов больницы.

Во время операции врачи с помощью робота точно определили место сужения и удалили поврежденный участок почки. После этого они провели реконструкцию органа, чтобы восстановить его функцию.

Как работает Senhance

Одной из особенностей роботизированной системы является встроенный искусственный интеллект. Он направляет камеру в соответствии с движением глаз хирурга и позволяет видеть мельчайшие структуры во время операции.

Кроме того, Senhance позволяет работать с инструментами диаметром всего 3 мм. Это дает возможность выполнять сверхточные манипуляции и снижать риск повреждения сосудов и излишней кровопотери.

В случае с Олежиком хирургам удалось без осложнений удалить патологические ткани почки, а затем провести реконструкцию органа.

Профессор оценил работу львовских хирургов

Во время совместных операций Наримантас Эвалдас Самалавичюс также оценивал навыки львовской робототехнической команды и ее способность самостоятельно проводить вмешательства с помощью Senhance.

Профессор высоко оценил работу медиков.

"Вы превзошли все мои ожидания. Это больница европейского типа. Рад, что, несмотря на напряженную ситуацию в Украине, здесь начинает работать одна из самых современных роботизированных систем. Речь идет о том, чтобы идти в ногу с мировой медициной, о снижении вероятности человеческой ошибки, быстром выздоровлении и реабилитации пациента после вмешательства", – подчеркнул Самалавичюс.

Сейчас Олежик уже здоров. В память об операции мальчик получил символический подарок – робота-трансформера.

В Детской больнице Святого Николая отметили, что в настоящее время львовские специалисты проводят около двух роботизированных операций в неделю с помощью Senhance и планируют увеличивать их количество.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 4-месячной девочке Виктории из Буковины, которую львовские врачи спасли после развития редкого и опасного осложнения – тромбоэмболии легочной артерии. У ребенка обнаружили тромбы в правом предсердии, нижней полой и печеночных венах, а также в легочной артерии, просвет которой был перекрыт на 90%.

Медикам удалось стабилизировать состояние ребёнка без хирургического вмешательства. В течение двух недель Виктория получала необходимое лечение, после чего опасные тромбы исчезли, кровоток в критически важных сосудах восстановился, а девочка начала активно набирать вес. Впоследствии её выписали домой, где она продолжила проходить плановые осмотры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!