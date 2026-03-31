Почему моя клиника не сотрудничает с НСЗУ? Потому что я не хочу работать в системе, где правила могут измениться в один момент.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Маю цікаву історію. Багато років тому в Грузії, за часів Міхеїл Саакашвілі, приватним клінікам було вигідно працювати з державою за програмою медичних гарантій. Одна невелика клініка спокійно оперувала, допомагала пацієнтам.. поки не змінився уряд.

Далі одного дня в клініку приїхала комісія, підняли історії хвороб за два роки і з 250 випадків — 220 визнали "без достатніх показів". Далі власнику запропонували повернути близько 300 тисяч євро. Інакше — він може сісти в тюрму.

Людина, якій було близько 50 років, ледь не вмерла від інфаркту.

Тому моя позиція проста: я за прозорі правила і незалежність. Бо медицина має бути про пацієнта, а не про страх.