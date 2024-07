Облегчают потерю веса после 40 лет: какие продукты нужно есть

С возрастом иногда становится все сложнее быстро регулировать свой вес, поэтому похудеть становится все труднее. Новые исследования показывают, что наш метаболизм не влияет старение от 20 до 60 лет.

Есть несколько ключевых питательных веществ, которые важны для эффективного метаболизма, что облегчает потерю веса. Среди них продукты богаты белком, витамином D и кальцием, что также будет способствовать наращиванию мышечной массы, сохранению энергии и предотвращать потерю костной массы, пишет Eat This Not That .

Какие продукты нужно есть для похудения после 40 лет

Лосось

Диетологи напоминают, что эта рыба полезна для сердца. Она богата белком и омега-3 жирами. Это важно потому, что выбор источника белка во время каждого приема пищи помогает дольше чувствовать себя сытыми и таким образом может повлиять на общее количество калорий, которые вы потребляете в течение дня.

Яйца

В них не только достаточно белка, но есть еще и другие мощные питательные вещества, такие как витамин D, холин и железо. Исследователи пришли к выводу, что различия в потреблении яиц не связаны с повышенным уровнем холестерина или частотой сердечных заболеваний. Поэтому большинство врачей смело рекомендуют по крайней мере одно яйцо в день.

Греческий йогурт

Он отличается тем, что имеет высокое содержание белка по сравнению с другими йогуртами почти вдвое. Только одна чашка греческого йогурта содержит целых 17 г белка. Попытайтесь сочетать греческий йогурт с ягодами, гранолой и корицей для сбалансированного завтрака или перекуса.

Соевые бобы

Это питательное вещество называют суперпродуктом - и не зря, ведь оно наполнено белком, клетчаткой и питательным веществом под названием фитоэстроген. Она ассоциируется с имитацией эффекта природного эстрогена в организме. Это может быть полезно для женщин в период менопаузы, имеющих пониженный уровень эстрогена в организме.

