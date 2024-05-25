Почему нужно есть лосось: что особенного в его пищевой ценности
Лосось – жирная рыба, содержащая питательные вещества, положительно влияющие на организм человека. В частности, она полезна для сердца благодаря содержимому омега-3. Более того, эта рыба содержит медь, калий, селен, витамины В12, D.
Об этом сообщили в health. Потребление лосося может помочь снизить общий уровень холестерина и АД.
Пищевая ценность лосося
Эта рыба содержит ряд витаминов и минералов, а именно:
Железо
Железо, содержащееся в лососе, играет важную роль в переносе кислорода из легких в другие ткани и поддержании мышечного метаболизма.
Селен
Он помогает производить антиоксиданты, предотвращающие повреждение клеток.
Витамин А
Лосось богат витамином А, который необходим для улучшения состояния зубов, кожи, зрения. Также этот витамин важен во время беременности и грудного вскармливания. В частности, жир лосося может помочь при усвоении витамина А.
Витамины группы B
Витамин В3 помогает еду превратить в энергию. Он помогает пищеварению и функциям кожи и нервов.
Витамин В12
Этот витамин помогает предотвратить анемию, потерю аппетита, нервные проблемы и слабость.
Витамин D
Витамина D необходим для усвоения кальция и поддержания крепких костей и нервно-мышечной системы. Он важен для нервов, мышечной и иммунной системы.
Цинк
Минерал играет ключевую роль в поддержании иммунной функции, росте клеток и процессов заживления ран.
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