Почему нужно есть лосось: что особенного в его пищевой ценности

Лосось – жирная рыба, содержащая питательные вещества, положительно влияющие на организм человека. В частности, она полезна для сердца благодаря содержимому омега-3. Более того, эта рыба содержит медь, калий, селен, витамины В12, D.

Об этом сообщили в health. Потребление лосося может помочь снизить общий уровень холестерина и АД.

Пищевая ценность лосося

Эта рыба содержит ряд витаминов и минералов, а именно:

Железо

Железо, содержащееся в лососе, играет важную роль в переносе кислорода из легких в другие ткани и поддержании мышечного метаболизма.

Селен

Он помогает производить антиоксиданты, предотвращающие повреждение клеток.

Витамин А

Лосось богат витамином А, который необходим для улучшения состояния зубов, кожи, зрения. Также этот витамин важен во время беременности и грудного вскармливания. В частности, жир лосося может помочь при усвоении витамина А.

Витамины группы B

Витамин В3 помогает еду превратить в энергию. Он помогает пищеварению и функциям кожи и нервов.

Витамин В12

Этот витамин помогает предотвратить анемию, потерю аппетита, нервные проблемы и слабость.

Витамин D

Витамина D необходим для усвоения кальция и поддержания крепких костей и нервно-мышечной системы. Он важен для нервов, мышечной и иммунной системы.

Цинк

Минерал играет ключевую роль в поддержании иммунной функции, росте клеток и процессов заживления ран.

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