Обратная сторона удаленной работы: как убрать боль в спине и шее дома

Большинство людей, которые отдают предпочтение удаленной работе чаще испытывают боль в мышцах и суставах. Привести к таким проблемам может длительное положение в неудобной позе и мебель, которая не предназначена для такой нагрузки.

Что делать с болью, если вы работаете не в эргономичных условиях? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Держите шею прямо, а монитор прямо перед собой

Разместите свой компьютер на столе перед собой так, чтобы его экран находился на уровне вашей прямой шеи. Для достижения правильной высоты экрана используйте стопку книг или подставку. Не сидите слишком низко в кресле, поскольку со временем это может привести к боли в шее.

Корректируйте высоту мыши и клавиатуры

Когда вы работаете за столом, лучше использовать отдельную клавиатуру и мышь. После размещения компьютера или ноутбука на удобной высоте установите клавиатуру и мышь так, чтобы руки можно было держать комфортно. Важно, чтобы руки не были напряжены, и мышь находилась рядом с вами на столе.

Не меняйте положение стула

Во время сидения обеспечьте себе комфортное положение, не сутулясь и не выравниваясь слишком прямо. Убедитесь, что ваш стул поддерживает часть вашего веса, а руки могут без напряжения добраться до клавиатуры и мыши. Используйте подушку или валик, чтобы избежать дискомфорта в спине во время длительной работы.

Делайте перерывы

Длительное сиденье или стояние в одном положении может привести к перенапряжению тела и даже боли. Чтобы избежать этого, установите будильник для регулярных перерывов и выполняйте несложные упражнения для расслабления мышц. Также вы можете выйти на прогулку, чтобы улучшить кровообращение.

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