Один из главных побочных эффектов пищи из контейнера навынос: что говорят эксперты

Если вы, как и многие люди, в последнее время заказываете еду навынос или ходите в рестораны, для экологически сознательных людей есть одна проблема: пластиковые и пенопластовые контейнеры, которые упаковывают вашу пищу, вредны для окружающей среды. Инсайдер пищевой индустрии объясняет, почему эти контейнеры не безопасны и для вашего здоровья.

Вместе с тем, он предлагает новый подход к использованию контейнеров для выноса пищи домой. Издание eatthis.com рассказывает о ключевом побочном эффекте употребления пищи из контейнера.

Осторожно с ресторанными блюдами

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), остатки пищи из ресторана могут приводить к пищевым отравлениям. Они советуют охлаждать такую пищу в течение двух часов после того, как вы поели вне дома, чтобы избежать риска отравления.

Контейнеры из пенопласта не гарантируют безопасность

В течение этих двух часов может произойти многое. К примеру, пенопластовые контейнеры не всегда надежно защищают вашу пищу: их маленькие замки не являются герметичными, что позволяет бактериям проникать внутрь. Так же как соус может протечь, опасные микроорганизмы могут попасть в вашу пищу.

Пластик тоже не является оптимальным выбором

В блоге Гарвардского университета разъясняют, что некоторые химические вещества, содержащиеся в пластике, могут проникать в вашу пищу и напитки. Что важно знать: это проникновение увеличивается под воздействием тепла. По-видимому, вы уже слышали о том, что опасно разогревать пищу в микроволновке в пластиковых контейнерах.

Храните еду правильно

Эксперт по пищевой безопасности Томас МакКвилан советует хранить пищу в стеклянных контейнерах. По его словам, стекло – это лучший материал для хранения, поскольку оно безопасно, чисто и многократно.

Принесите собственный контейнер в ресторан

МакКвилан предлагает простой, но эффективный совет: брать с собой в ресторан свой стеклянный контейнер для остатков пищи. Вы можете попросить официанта не прикасаться к вашей тарелке и самостоятельно положить еду в свой контейнер. Это позволит вам дома разогреть еду в том же сосуде, сводя к минимуму использование одноразовых материалов.

Этот подход также работает для доставки

МакКвилан отмечает, что если больше людей начнут просить рестораны использовать контейнеры для доставки еды, которые можно переработать, это существенно изменит ситуацию к лучшему. Он считает, что такие маленькие шаги в поведении могут оказать значительное влияние на здоровье и окружающую среду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему нельзя каждый день питаться фастфудом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.