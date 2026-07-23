Одно простое действие после пробуждения может защитить кишечник: врачи объяснили, что нужно делать

Здоровье кишечника во многом зависит от повседневных привычек, особенно тех, которые мы формируем сразу после пробуждения. Гастроэнтерологи утверждают, что даже одно простое утреннее действие способно улучшить пищеварение и снизить риск запоров.

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В то же время поддержать нормальную работу пищеварительной системы помогают и правильное питание, физическая активность и контроль уровня стресса. Эксперты рассказали parade.com, с какой привычки стоит начинать каждый день, чтобы кишечник работал без сбоев.

Специалисты по гастроэнтерологии утверждают, что именно утренние привычки могут определять, как будет работать пищеварительная система в течение всего дня. По их мнению, самым простым и в то же время одним из самых эффективных способов поддержать кишечник является обычная вода.

"Ваш утренний распорядок может незаметно задать тон работе вашего кишечника на весь день. Ваша пищеварительная система особенно чувствительна утром, поэтому ваши действия могут способствовать более плавному пищеварению", – объясняет врач Ами Бехара.

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Подобного мнения придерживается и врач Викрам Таругу. По его словам, именно после пробуждения организм начинает активно запускать процессы очищения и восстановления работы кишечника.

"Кишечник напрямую реагирует на ваши суточные ритмы. Сон, стресс, физическая активность и питание влияют на микробиом и процесс пищеварения. Когда человек понимает эту взаимосвязь, проблемы с кишечником уже не кажутся случайными", – отмечает врач.

Эксперты подчеркивают, что повседневные привычки могут как улучшать состояние пищеварительной системы, так и наносить ей вред. Если вы только начинаете менять свой утренний режим, делайте это постепенно. Именно поэтому врачи советуют сначала внедрить одну простую, но очень полезную привычку.

Начинайте день со стакана воды

Гастроэнтерологи единодушны: лучшее, что можно сделать после пробуждения для здоровья кишечника, – выпить воды.

"Употребление воды утром очень положительно влияет на ваше краткосрочное здоровье. Во-первых, это помогает восстановить увлажнение слизистой оболочки кишечника. Если предположить, что вы спите восемь часов, это означает восемь часов без жидкости. Питьевая вода помогает восстановить этот защитный слой, чтобы пища могла комфортно проходить", – рассказывает врач Таругу.

По словам врача Бехари, хорошо увлажненная слизистая оболочка не только облегчает прохождение пищи через пищеварительный тракт, но и способствует более эффективному усвоению питательных веществ.

Еще одно важное преимущество достаточного потребления воды – профилактика запоров.

"Недостаточное потребление воды, безусловно, может привести к запорам, особенно если человек уже имеет к ним предрасположенность", – объясняет врач Адам Понт.

Врач Бехара добавляет, что вода стимулирует естественные сокращения кишечника, благодаря чему каловые массы легче продвигаются по толстой кишке.

Специалисты подчеркивают: если сделать утреннее употребление воды ежедневной привычкой, это поможет сформировать регулярный режим работы кишечника, поддержать здоровое состояние слизистой оболочки, сохранить баланс микробиома и снизить риск хронических проблем с пищеварением.

"Это небольшая привычка, но она создает постоянный сигнал, который обеспечивает бесперебойную работу вашей пищеварительной системы", – добавляет Бехара.

Какое количество воды рекомендуют пить врачи?

Врач Бехара советует выпивать после пробуждения примерно от 225 до 450 мл воды, оптимально – около 300–500 мл.

"Этого количества достаточно, чтобы запустить работу кишечника, не перегружая организм", – объясняет она.

Врач Таругу рекомендует в течение первого часа после пробуждения выпить примерно два стандартных стакана воды – около 450 мл.

"Если у вас запор, теплая вода комнатной температуры может быть более эффективной для стимуляции моторики кишечника, чем употребление ледяной воды", – отмечает врач.

Она также советует сначала выпить воду, а уже потом переходить к кофе или завтраку.

"Я также рекомендую пить воду перед первой чашкой кофе или перед завтраком. Кофе обладает мочегонным действием, поэтому предварительное увлажнение дает вашему кишечнику фору", – утверждает Таругу.

Какие еще утренние привычки поддерживают здоровье кишечника?

Помимо достаточного потребления воды, гастроэнтерологи рекомендуют обратить внимание еще на несколько простых привычек.

Завтракайте продуктами, богатыми клетчаткой

По словам Таругу, хорошим выбором станут овсяная каша, ягоды, омлет со шпинатом или смузи. Такие продукты снабжают организм клетчаткой и помогают поддерживать полезные бактерии, обитающие в толстой кишке.

Не забывайте о физической активности

Врач Бехара советует после пробуждения уделить хотя бы 5–15 минут легким физическим нагрузкам.

"Вы можете совершить короткую прогулку, потянуться или выполнить легкие упражнения. Движение стимулирует сокращение кишечника, что помогает выводить газы и кал. Это способствует более легкому и регулярному опорожнению кишечника и уменьшению вздутия живота", – говорит врач.

Начинайте день без спешки

Специалисты также советуют избегать стресса в первые часы после пробуждения.

"Не торопитесь – попробуйте глубоко дышать. Стресс может замедлить или нарушить пищеварение, а спокойное состояние сигнализирует вашему кишечнику, что он находится в "безопасном" состоянии для нормального функционирования", – заключает Бехара.

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