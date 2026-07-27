Одно простое правило в отношении питания может спасти от деменции, — ученые

Снизить риск развития деменции может помочь одно простое правило питания. Новое исследование показало, что ограничение приёмов пищи девятичасовым промежутком и отказ от еды как минимум за четыре часа до сна могут положительно влиять на работу мозга.

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Об этом сообщает The Guardian. Хотя результаты пока носят предварительный характер, ученые считают, что такой режим питания способен замедлить возрастное ухудшение когнитивных функций и требует дальнейшего изучения.

Отказ от поздних перекусов может защитить мозг

В ходе пилотного исследования с участием женщин в возрасте от 50 до 79 лет с избыточным весом ученые заметили, что ограничение времени приема пищи может положительно влиять не только на физическое здоровье, но и на работу мозга. Участницы, которые питались только в течение восьми-девяти часов в сутки, продемонстрировали лучшие когнитивные показатели, чем те, кто растягивал приемы пищи почти на весь день.

Исследователи объяснили, что похудение само по себе помогает замедлить возрастное ухудшение когнитивных функций. В то же время дополнительный положительный эффект может давать отказ от поздних перекусов и завершение последнего приема пищи как минимум за четыре часа до сна.

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Режим питания может снизить риск развития деменции

Ученые напоминают, что деменция является одной из самых распространенных причин смерти в мире. Хотя на возраст и наследственность человек повлиять не может, специалисты считают, что значительную часть случаев можно отсрочить или даже предотвратить благодаря здоровому образу жизни.

Одним из важных факторов риска является ожирение в среднем возрасте, которое существенно повышает вероятность развития когнитивных нарушений в будущем.

В рамках эксперимента 47 женщин сократили суточную калорийность рациона примерно на 500 калорий. Из них 26 участницам разрешалось есть только в течение девятичасового промежутка, обычно с 10:00 до 18:00, тогда как остальные придерживались привычного режима.

Несмотря на то, что обе группы похудели почти на одинаковую величину, результаты когнитивных тестов оказались разными. Женщины, ограничивавшие время приема пищи, лучше справились с задачами на пространственное мышление, планирование и решение проблем, а также продемонстрировали тенденцию к меньшему количеству ошибок в тестах на память и обучение.

Исследования подтверждают пользу раннего ужина

Автор исследования Сью Шапсес подчеркнула, что выявленный положительный эффект пока является умеренным. Однако результаты свидетельствуют о том, что ограничение времени приема пищи может улучшать память, внимание и способность решать повседневные задачи.

Теперь ученые стремятся выяснить, почему время приема пищи настолько важно для здоровья. Они предполагают, что положительное влияние связано с взаимодействием циркадных ритмов, обмена веществ и воспалительных процессов в организме.

Специалисты отмечают, что во многих странах люди привыкли питаться в течение 14 часов в сутки. В то же время всё больше исследований свидетельствуют о пользе более длительного ночного голодания. В частности, завершение ужина до 19:00 связывают с лучшим контролем массы тела, снижением артериального давления и улучшением других показателей метаболического здоровья.

Профессор Королевского колледжа Лондона Венди Холл, которая не участвовала в исследовании, также считает, что питание в четко определенный временной промежуток может поддерживать здоровье мозга.

По её словам, отказ от поздних приёмов пищи способствует лучшему контролю уровня сахара в крови, улучшает состояние сосудов и помогает уменьшить воспалительные процессы, что потенциально снижает риск возрастных когнитивных нарушений.

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