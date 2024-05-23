Окрашенные волосы: как правильно за ними ухаживать

Цвет ваших волос – это уже само по себе заявление, а для некоторых людей это скорее идентификация. На рынке доступны сотни оттенков: от розового цвета фуксии до более утонченного орехово-коричневого.

Но уход за крашеными волосами связан с рядом проблем. Мы собрали несколько способов, как сохранить цвет пряди подольше.

Используйте безсульфатный шампунь и кондиционер для окрашенных волос.

Лауретсульфат натрия – распространенный ингредиент, содержащийся во многих средствах для кожи и волос, но помните, что он вреден для ваших волос. Использование сульфатных средств не только лишает волос влаги, но и цвета.

Лучше всего использовать безсульфатный шампунь и кондиционер, специально разработанный для окрашенных волос, чтобы сохранить оттенок.

Мойте волосы реже, ограничьтесь 2-3 раза в неделю

Частое мытье головы может удалить жир из волос. Кроме того, частое мытье окрашенных волос может уменьшить его блеск и яркость.

Хотя конкретного количества не существует, лучше мыть голову шампунем два-три раза в неделю. Если ваши крашеные волосы склонны к секущимся кончикам и ломкости, мойте их не чаще двух раз в неделю.

Используйте средства, такие как сыворотка, обеспечивающая защиту от ультрафиолета.

Продолжительное пребывание на солнце может привести к тому, что UVA и UVB лучи повредят кутикулу волос. В случае с крашеными волосами солнце может выцвести и лишить волосы цвета.

Надевайте шляпу, когда находитесь на солнце в течение длительного времени. Также наносите сыворотку из SPF, чтобы защитить волосы от солнечных лучей.

Наносите маску для волос раз в неделю

Раз в неделю наносите маску для волос с глубоким кондиционирующим эффектом, чтобы сохранить пряди здоровыми. Сделайте питательную маску для волос, сбив одно яйцо и две столовые ложки майонеза.

Нанесите маску, начиная с кожи головы, и вотрите ее в пряди, уделяя особое внимание кончикам. Оставьте на полчаса и смойте безсульфатным шампунем, а затем – кондиционером.

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