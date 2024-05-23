Попрощайтесь с сухой кожей головы с помощью этих эффективных домашних средств

Сухая и зудящая кожа головы является распространенной проблемой, но она может привести к проблемам с уверенностью, когда вы находитесь в офисе или в общественном месте.

Сухость кожи головы может являться следствием обезвоживания или воздействия вредных химических веществ, а ее распространенными симптомами являются зуд, боль, выпадение волос и перхоть. Мы собрали несколько проверенных способов, которые помогут, если у вас возникли проблемы с сухостью кожи головы.

Делайте массаж с теплым кокосовым маслом по меньшей мере три раза в неделю

Кокосовое масло помогает устранить первопричину и снизить сухость кожи головы. В любом случае, она имеет много преимуществ для кожи и волос благодаря своим противогрибковым и антибактериальным свойствам.

Чтобы получить максимальную пользу, вотрите теплое кокосовое масло в кожу головы и волосы. Оставьте ее минимум на час, прежде чем смывать. Делайте это три раза в неделю.

Яблочный уксус помогает сбалансировать рН кожи головы.

Яблочный уксус (ACV) – одно из лучших средств от перхоти. Это потому, что кислотность уксуса помогает стимулировать отмирание отмерших клеток кожи.

Но помните, что не следует наносить уксус непосредственно на кожу головы, поскольку его высокая концентрация может иметь отрицательные последствия. Добавьте несколько капель ACV к шампуню или кондиционеру и применяйте его обычно.

Шампуни, содержащие масло чайного дерева в качестве ингредиента, хорошо работают

Масло чайного дерева обладает антисептическими свойствами, которые помогают лечить сухость кожи головы и облегчают ее симптомы. Шампуни, содержащие масло чайного дерева, хорошо справляются с лупой и зудом.

Вы также можете применять это масло напрямую, смешав несколько капель с носителем, например кокосовым маслом. Втирайте эту смесь в кожу головы и смывайте через час.

Используйте простую маску из йогурта и яйца.

Сочетание йогурта и яиц является эффективным средством от сухости кожи головы. Взбейте стакан йогурта, одно яйцо, 1-2 столовых ложки оливкового масла и одну столовую ложку сока лайма.

Оставьте на десять минут. Теперь с помощью кисточки нанесите маску на кожу головы и волос. Оставьте на час и вымойте лицо. Используйте эту маску дважды в неделю.

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