Оливковое масло в рационе: помогает ли оно для похудения

Оливковое масло стало популярным благодаря своим многочисленным преимуществам для здоровья. Известная своими полезными жирами, она является ключевым компонентом средиземноморской диеты, заменяющей вредные жиры более полезными альтернативами.

Eat This Not That рассказывает, как регулярное потребление оливкового масла может способствовать потере веса и улучшить общее состояние здоровья. Если вы хотите узнать, сколько масла можно употреблять, читайте дальше.

Мифы и реальность: поможет ли масло похудеть

Следует отметить, что само по себе употребление оливкового масла ежедневно вряд ли приведет к потере веса. Согласно исследованию 2018 года, опубликованному в European Journal of Nutrition, люди, ежедневно употреблявшие оливковое масло вместо соевого масла как часть завтрака с высоким содержанием жира, наблюдали значительную потерю жира и снижение артериального давления. Но, по мнению экспертов, такие результаты стали возможны благодаря сочетанию различных факторов: сбалансированная диета, регулярная физическая активность и общий здоровый образ жизни.

Для эффективного похудения необходимо поддерживать разнообразное питание, богатое питательными веществами, включая фрукты, овощи, бобовые, цельные зерна, орехи, семена и нежирные белки.

В то же время не следует забывать, что избыток масла, являющегося жиром, может привести к увеличению веса.

Как масло может помочь в похудении?

Хотя жиры калорийны, они тоже очень сытны. Высокий уровень сытости может помочь снизить общее потребление калорий, что способствует похудению. Поскольку вы чувствуете себя сытым, у вас меньше шансов перекусывать нездоровой пищей в течение дня.

Кроме того, оливковое масло придает блюдам неповторимый вкус и насыщенность, делая здоровое питание более приятным. Это поможет вам долго придерживаться здорового питания, что является ключевым фактором для стойкой потери веса.

Какие преимущества потребления оливкового масла

Оливковое масло имеет много полезных свойств, способствующих похудению. В первую очередь она помогает снизить уровень плохого холестерина благодаря мононенасыщенным жирам, а также уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, оливковое масло содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, снижающие воспаление в организме и риск хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак и диабет.

Исследования также показывают, что мононенасыщенные жиры в оливковом масле могут улучшать когнитивные функции и снижать риск ухудшения с возрастом.

Как включить оливковое масло в свой рацион

Добавить оливковое масло в ваше меню очень просто: попробуйте начать с салатов. Перемешайте оливковое масло с солью, перцем и кислотным компонентом, таким как лимонный сок или уксус, для создания сбалансированного и легкого дрессинга.

Если вы любите чувствовать особую нотку в блюдах из мяса и рыбы, попробуйте добавлять растительное масло в основу к маринаду. Также можно использовать оливковое масло вместо сливочного или растительного в рецептах выпечки.

