Омега-3 для мозга: как жирные кислоты помогают сохранить память с возрастом

С возрастом поддерживать здоровье мозга становится не менее важно, чем заботиться о сердце, мышцах или костях. Память, концентрация и способность быстро обрабатывать информацию могут меняться, однако питание способно играть определенную роль в поддержании когнитивных функций.

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Новое исследование показало, что омега-3 жирные кислоты могут быть связаны с лучшим состоянием мозга уже в среднем возрасте. Издание eatthis.com рассказывает, какие продукты помогут получать больше этих полезных жирных кислот из ежедневного рациона.

В научной работе, проведенной специалистами из Техасского университета здравоохранения в Сан-Антонио и опубликованной в журнале Neurology, приняли участие 2183 человека. Средний возраст участников составлял 46 лет. У них не было инсульта в анамнезе, и у них не диагностировали деменцию.

Ученых интересовало, может ли уровень омега-3 в организме быть связан со здоровьем мозга не только в пожилом, но и в среднем возрасте. Ранее уже существовали доказательства того, что эти жирные кислоты могут положительно влиять на мозг людей старшего возраста.

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Анализ показал связь между более высоким уровнем омега-3 и большим объемом гиппокампа – области мозга, играющей важную роль в памяти и обучении. Кроме того, омега-3 были связаны с лучшими показателями рассуждения и логического мышления.

Ведущая авторка работы, доктор философии Клаудия Сатисабаль, объяснила значение полученных результатов.

"Исследования рассматривали эту связь у людей старшего возраста. Новый вклад заключается в том, что даже в более молодом возрасте, если ваш рацион содержит некоторые омега-3 жирные кислоты, вы уже защищаете свой мозг от большинства признаков старения мозга, которые мы наблюдаем в среднем возрасте", – отметила она.

По словам диетолога по функциональному питанию Исы Куявской, эти результаты дополняют обширный массив научных данных о потенциальном защитном воздействии омега-3 на мозг на протяжении всей жизни.

"Как диетолог, специализирующийся на психическом здоровье, я решительно поддерживаю употребление омега-3 для здоровья мозга, сбалансированного настроения и замедления процесса когнитивного спада", – рассказала она.

Куявский объясняет, что омега-3 являются важной составляющей клеточных мембран. Именно они участвуют в передаче сигналов и взаимодействии между клетками, поскольку рецепторы нейромедиаторов расположены на клеточных мембранах.

Специалист также отмечает, что недостаточное поступление омега-3 может быть связано с ухудшением памяти, изменениями настроения и депрессивными симптомами. Кроме того, эти жирные кислоты могут стимулировать активность нейротрофического фактора мозга (BDNF), который участвует в формировании связей между нервными клетками и поддерживает развитие мозговой ткани.

Как получать больше омега-3 из пищи?

Увеличить количество омега-3 в рационе можно, прежде всего, благодаря жирной рыбе. Куявский советует обратить внимание на рыбу с низким содержанием ртути, в частности на скумбрию, сардины, сельдь и дикий лосось. Источниками этих жирных кислот также могут быть устрицы, анчоусы и икра.

Тем, кто не употребляет морепродукты, можно рассмотреть растительные источники омега-3. Среди них – семена льна, чиа, конопляные семена и грецкие орехи. Полезными могут быть и масла, изготовленные из соответствующего сырья.

Вместе с тем с такими маслами нужно обращаться осторожно. "Эти масла следует хранить в холодильнике и употреблять в холодном виде, поскольку омега-3 жирные кислоты являются нестойкими и склонны к прогорканию при ненадлежащих условиях", – объясняет Куявский.

Таким образом, регулярное употребление продуктов, богатых омега-3, может быть одним из способов поддержания здоровья мозга по мере старения. Однако результаты исследования демонстрируют именно связь между уровнем омега-3 и показателями здоровья мозга, а не доказывают прямую причинно-следственную зависимость.

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