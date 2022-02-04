Омикрон атакует детей, мест в больницах почти не осталось: как украинцы заплатят за бездействие властей

Не успела Украина выдохнуть после последней мощной волны коронавируса, на пике которой COVID-19 уносил по тысяче жизней в день – на подходе следующая волна. Количество нововыявленных случаев ежедневно бьет антирекорды и растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Если по состоянию на 2 января 2022 года за сутки зафиксировали чуть более 1 800 случаев, то уже в конце месяца количество новых больных превысило 20 тысяч в день. 3 февраля же показатель новых случаев коронавируса в Украине составил 43 778. Число летальных исходов при этом достигло 200 смертей в сутки.

И ситуация будет становиться все более угрожающей. Так, по прогнозам Министерства здравоохранения, уже в феврале суточная заболеваемость может превысить 59 тысяч случаев.

Возрастает также нагрузка на больницы. В январе в госпитализации нуждались около 15% из выявленных больных. Если Минздрав не ошибается в своих прогнозах – уже в феврале ежедневно в больницы будут попадать от 6 до 9 тысяч украинцев.

Видео дня

Но выдержит ли такую нагрузку отечественная система здравоохранения?

В настоящее время для больных COVID-19 по всей стране выделено 67 690 коек с подведенным кислородом. По состоянию на утро 4 февраля занято было 25 875 из них. Даже в нынешней ситуации, когда в госпитализации нуждается около 6 тысяч больных (15% от 40 тысяч вновь обнаруженных случаев), свободные места в ковидных больницах закончатся уже через неделю. Если же заболеваемость продолжит расти – переполненность больниц станет вопросом нескольких дней.

Кровати интенсивной терапии заполнены почти на 70% в Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Закарпатье. Около 60% – Харьков, Сумы, Винница. Всего по стране их 5346. В Кропивницком и Ровно уже нет родильных ковидных мест.

Однако если Минздрав и имеет какой-либо план и стратегию действий в случае дальнейшего роста заболеваемости – он их очень тщательно скрывает.

На этом фоне больницы остались без финансирования. По состоянию на начало февраля НСЗУ не заключило с медучреждениями даже контракты на 2022 год. Тем более речь не идет об осуществлении финансирования – в частности, и повышенных зарплат медикам. Дополнительные средства на выплату которых, к слову, в бюджете не заложены.

При этом расходы на противодействие пандемии на текущий год резко сократили, оставив половину или треть от прошлогоднего финансирования. В частности, согласно отчету Госказначейства, в 2021 году на программу "Общественное здоровье и борьба с эпидемиями", куда, кроме коронавируса входят и другие инфекционные заболевания, например, туберкулез и столбняк – Минздрав потратил 7 млрд 363 млн грн . В бюджете-2022 на данную программу предусмотрено 4 млрд 339 миллионов, или 58% от прошлогодних расходов. Расходы на вакцинацию урезаны еще более кардинально: по сравнению с израсходованными на эти нужды в прошлом году 9 млрд 876 млн грн, в 2022 году предусмотрены лишь 2,6 млрд грн, или 26% от прошлогодних расходов. Такое урезание фактических расходов – что это? Дальновидность, основанная на каких-то секретных данных – или граничащий с безумием оптимизм?

Число летальных исходов за все время пандемии в Украине уже перевалило за 100 тысяч – и ежедневно увеличивается минимум на 200 смертей. При этом по уровню вакцинации наше государство продолжает отставать. Ни репортажи из переполненных больниц, ни фото из моргов, где несколько месяцев назад не хватало места для тел умерших, ни попытки заманить граждан в пункты прививок выплатой "ковидной тысячи", похоже, не подействовали: на сегодняшний день две дозы вакцины получили около 15 миллионов граждан Украины (около 35-37% населения).

При этом о качестве медицинской помощи говорить не приходится. Нагрузка на первичный уровень медицинской помощи значительно возросла, семейные врачи физически не способны адекватно реагировать на все обращения. Во многих больницах уже закончились тесты на определение COVID-19, во многих они закончатся в ближайшие дни. Даже обычный анализ крови превратился в настоящий квест: из-за огромных очередей результатов исследований украинцам приходится ожидать в среднем неделю.

Но самое страшное в нынешней ситуации – то, что новый штамм активно поражает детей. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 280 тысяч маленьких украинцев. Из них 63 628 детей заболели только в течение января и нескольких дней февраля 2022-го: в последние недели первого месяца года ежедневно фиксировалось около 5300 новых случаев коронавируса у детей. Вдумайтесь: чуть больше чем за месяц заболела 4 часть от общего количества больных детей за более чем два года пандемии!

О том, что новый штамм – Омикрон – легче своего "предшественника" Дельты переносится взрослыми, но больше бьет по детям, особенно, младенцам – в мире говорят довольно давно. Признают этот бесспорный факт и в Украине. Так, например, глава медкомитета Верховной Рады Украины Михаил Радуцкий в интервью государственному телеканалу Дом на днях заявил:

"Омикрон имеет гораздо худшую вещь, чем прошлые варианты: Омикроном очень тяжело болеют дети, чего (ранее. — Ред.) не было — при тех штаммах дети практически не болели. Но сегодня дети, к сожалению, очень тяжело переносят Омикрон".

Однако пока, к сожалению, реакция государства на новый вызов исчерпывается походами чиновников на телеканалы. Ведь тот факт, что ныне маленькие украинцы все чаще нуждаются в госпитализации – никак не отразился на увеличении количества детских койкомест. А между тем – они уже заканчиваются. В Киеве 150 детских коек, из них 118 заняты, Волынская область – свободны 57 из 175 коек, Ивано-Франковская область – 81 из 229, Одесская область – 81 из 225, Черкасская – свободны 29 коек, Луганская – осталось 21 койкоместо.

И при этом никто из властей, которые не могли не видеть стремительного роста количества новых случаев коронавируса у детей в январе – даже не подумал о том, чтобы сразу после новогодних праздников перевести детей на дистанционное обучение – и хотя бы так попытаться притормозить распространение болезни. Напротив: после новогодних каникул детей на неделю отправили в школы – что и вылилось в конце концов в 5000+ новых заражений ежедневно.

И в этой ситуации Министерство образования и науки вместе с Министерством здравоохранения не придумали ничего лучшего, как переложить ответственность на местные власти: решать вопросы урегулирования дистанционного обучения в школах теперь обязали городские и сельские советы.

Именно их, похоже, центральная власть планирует сделать крайними за последствия собственного бездействия и безответственности.