Омолаживает мозг и восстанавливает память: какая добавка способна побороть болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является самой распространенной формой деменции, составляя от 60% до 80% всех случаев. Она лишает людей памяти, когнитивных функций и самостоятельности. Выяснилось, что дефицит лития в мозге является важным фактором, способствующим развитию болезни Альцгеймера.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Гарвардской медицинской школы, которые были опубликованы в журнале Nature. Это открытие может привести к более раннему выявлению болезни Альцгеймера, новым методам лечения и более широкому пониманию того, как стареет мозг.

Что удалось выяснить ученым

Исследователи под руководством Брюса А. Янкнера, профессора генетики и неврологии Гарвардской медицинской школы, сообщили, что им удалось остановить течение заболевания у мышей и восстановить функцию мозга с помощью небольшого количества соединения оротата лития, достаточного для имитации естественного уровня металла в мозге.

"Я не рекомендую людям принимать литий на данный момент, поскольку он не был утвержден как средство лечения для людей. Мы всегда должны быть осторожными, поскольку все может измениться, когда переходишь от мышей к людям", – сказал Янкнер.

Он добавил, что результаты исследования еще должны быть подтверждены другими лабораториями.

Какую роль литий играет в работе мозга

В здоровом мозге литий поддерживает связи и коммуникационные каналы, позволяющие нейронам взаимодействовать между собой. Этот металл способствует образованию миелина, который покрывает и изолирует коммуникационные каналы, а также помогает микроглиальным клеткам очищать клеточные остатки, которые могут препятствовать работе мозга.

"У мышей, которые стареют нормально, литий способствует хорошей работе памяти. У людей, стареющих нормально, более высокий уровень лития также соответствует лучшей работе памяти. Истощение запасов лития в мозге играет роль в большинстве случаев ухудшения состояния в нескольких мышиных моделях болезни Альцгеймера", – отметил Янкнер.

Снижение уровня лития ускоряет развитие вредных скоплений белка бета-амилоида и сплетений белка тау, которые напоминают структуры, обнаруженные у людей с болезнью Альцгеймера. Амилоидные бляшки и сплетения тау нарушают коммуникацию между нервными клетками.

Бляшки, в свою очередь, ослабляют литий, удерживая его и снижая его способность помогать мозгу функционировать.

"Снижение уровня лития участвует в других разрушительных процессах болезни Альцгеймера: распад синапсов мозга, повреждение миелина, защищающего нервные волокна, и снижение способности микроглиальных клеток расщеплять амилоидные бляшки", – сказано в статье.

Пути лечения

Лечение болезни Альцгеймера в основном помогает контролировать симптомы и замедлять ухудшение мышления и функционирования, которое она вызывает. Адуканумаб, леканемаб и донанемаб – все лабораторно созданные антитела – связываются с вредными амилоидными бляшками и помогают их удалить.

Янкнер и его команда обнаружили, что когда они обеспечивали здоровым мышам диету с пониженным содержанием лития, у них терялись синапсы мозга и начиналась потеря памяти.

А когда ученые давали оротат лития стареющим мышам, которые начали терять память, эта добавка фактически возвращала их память до уровня молодых взрослых шестимесячного возраста.

Оротат лития помог мышам уменьшить образование амилоидных бляшек и тау-клубочков, а также позволил микроглиальным клеткам гораздо эффективнее удалять бляшки.

Как сообщал OBOZ.UA, в США впервые официально одобрили анализ крови для выявления признаков болезни Альцгеймера. Тест под названием Lumipulse, разработанный компанией Fujirebio Diagnostics, может определить наличие амилоидных бляшек в мозге — ключевого маркера болезни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!