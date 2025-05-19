Первый в мире: в США одобрили анализ крови на болезнь Альцгеймера

В США впервые официально одобрили анализ крови для выявления признаков болезни Альцгеймера. Тест под названием Lumipulse, разработанный компанией Fujirebio Diagnostics, может определить наличие амилоидных бляшек в мозге— ключевого маркера болезни.

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Об этом пишет The Washington Post. До сих пор диагностика Альцгеймера преимущественно предусматривала сложные, дорогие и инвазивные процедуры: пункцию спинномозговой жидкости или ПЭТ-сканирование мозга. Эти методы не только неприятны для пациента, но и связаны с определенными рисками, в частности облучением.

Зато Lumipulse требует только образец плазмы крови. По словам директора Центра устройств и радиологического здоровья FDA Мишель Тарвер, разрешение на использование анализа является важным шагом.

"Сегодняшнее разрешение является важным шагом для диагностики болезни Альцгеймера, что делает ее легче и потенциально доступнее для пациентов США в начале заболевания", — заявила эксперт.

Как работает анализ

Lumipulse измеряет уровень двух белков в плазме крови, которые указывают на наличие амилоида в мозге. Его уже применяли в клинических условиях и во время исследований.

FDA одобрило тест на основе исследования, охватившего 499 образцов плазмы от пациентов с симптомами когнитивных нарушений.

Результаты показали высокую точность:

91,7% положительных результатов подтверждались более традиционными методами;

положительных результатов подтверждались более традиционными методами; 97,3% отрицательных также оказались достоверными.

Кто сможет воспользоваться тестом

FDA разрешила использование Lumipulse пациентам в возрасте от 55 лет, которые имеют жалобы на память или другие симптомы когнитивного снижения.

Однако эксперты предостерегают: анализ крови не следует делать людям без симптомов, чтобы избежать ложных диагнозов. Профессор неврологии из Филадельфийского колледжа остеопатической медицины Брайан Балин объяснил, что анализ крови следует делать не всем подряд, а только тогда, когда у пациента уже появляются определенные изменения или симптомы, которые могут свидетельствовать о начале болезни.

Какова цена теста

Компания Fujirebio пока не разглашает стоимость теста. На рынке растет конкуренция: компании C2N Diagnostics и Quanterix также работают над разработкой похожих тестов, однако именно Lumipulse стал первым официально одобренным FDA.

Главный научный сотрудник Ассоциации Альцгеймера Мария С. Каррилло подчеркнула, что многие американцы длительное время сталкивались с трудностями в получении точного диагноза. Теперь же, благодаря решению FDA, появляется надежда, что установить диагноз на ранних этапах станет значительно проще для большего количества людей.

Пока не существует лекарств, полностью излечивающих болезнь Альцгеймера. Предыдущие попытки, в частности с препаратом Aduhelm, завершились коммерческим поражением.

В то же время выявление болезни на ранних этапах может помочь пациентам получить лучший уход, планировать будущее и участвовать в исследованиях.

Напомним, ученые установили, что болезнь Альцгеймера может передаваться от человека к человеку. Однако случается это в редких медицинских случаях. Никаких доказательств передачи болезни в быту или при уходе за больным нет. Согласно наблюдениям ученых, у нескольких людей, которые получали человеческий гормон роста из гипофиза умерших доноров, на ранних стадиях развилась болезнь Альцгеймера - вероятно, из-за того, что используемые гормоны были загрязнены белками, которые вызвали болезнь.

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