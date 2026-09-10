Онкологи советуют не добавлять это в кофе каждое утро: что может повышать риск развития рака

Утренний кофе для многих людей является неотъемлемой частью начала дня, но добавки к нему могут влиять на здоровье. Онкологи советуют более внимательно относиться к составу кофейных сливок, особенно если они регулярно появляются в вашей чашке.

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Некоторые их компоненты связывают с нежелательными последствиями для организма, хотя прямых доказательств того, что сами сливки вызывают рак, нет. Эксперты объяснили parade.com, чем можно заменить этот продукт и какие ещё продукты и напитки стоит ограничить в рационе.

Какой продукт онкологи советуют не употреблять каждое утро?

Речь идет о кофейных сливках, особенно о немолочных вариантах. В то же время специалисты подчеркивают: сам по себе этот продукт нельзя назвать прямой причиной развития рака.

Онколог Асма Дилавари отмечает, что кофейные сливки не являются "серьезной проблемой для здоровья", однако советует внимательно относиться к их составу.

"Немолочные сливки для кофе часто содержат искусственные и вредные для здоровья ингредиенты, такие как гидрогенизированные масла, добавленный сахар или даже подсластители", – объясняет врач.

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Онколог и гематолог Джитеш Джоши также отмечает, что на данный момент нет убедительных прямых доказательств того, что именно кофейные сливки, пищевые добавки или искусственные подсластители непосредственно вызывают рак.

В то же время, по его словам, есть причины для беспокойства. В частности, некоторые старые виды сливок могли содержать трансжиры. Они известны негативным воздействием на здоровье сердечно-сосудистой системы, а также связываются с несколько более высокой вероятностью развития рака простаты и колоректального рака.

Еще одна проблема заключается в том, что многие из таких продуктов относятся к категории ультраобработанных продуктов. Исследования связывают значительное потребление ультраобработанных продуктов с повышенным риском некоторых онкологических заболеваний, в частности колоректального рака и рака молочной железы.

Чем можно заменить кофейные сливки?

Отказ от сливок не означает, что утренний кофе обязательно должен быть черным. Есть несколько простых альтернатив, которые помогут сделать напиток мягче на вкус.

Специалисты советуют обратить внимание на:

обычное молоко, в частности цельное;

растительные напитки без добавления сахара;

небольшое количество сливок или молока;

овсяное или миндальное молоко с минимальным количеством добавленных масел и сахара.

В то же время для тех, кто пьет кофе без каких-либо добавок, есть хорошая новость. Сам напиток не обязательно нужно исключать из рациона.

"Сам кофе может на самом деле защищать от некоторых видов рака", – добавляет Джоши.

Поэтому вопрос скорее в том, что именно добавляется в кофе, а не в необходимости полностью отказываться от любимого утреннего напитка.

Какие еще продукты онкологи советуют ограничить?

Кофейные сливки – далеко не единственный продукт, количество которого стоит контролировать. Джоши обращает особое внимание на несколько категорий продуктов и напитков.

Среди них:

переработанное мясо – бекон, колбасы, хот-доги и мясные деликатесы;

красное мясо;

алкоголь, даже если его употреблять в умеренных количествах;

сладкие напитки, в состав которых входит добавленный сахар.

Регулярное и чрезмерное употребление таких продуктов может быть связано с повышенным риском некоторых видов рака, в частности колоректального, молочной железы, печени, пищевода, а также опухолей головы и шеи.

Дилавари также рекомендует не злоупотреблять газированными напитками – как обычными, так и диетическими. При этом она не называет их непосредственной причиной рака.

Общая рекомендация специалистов заключается в том, чтобы основу рациона составляли как можно менее обработанные и натуральные продукты.

Таким образом, не стоит воспринимать кофейные сливки как единственный продукт, способный повлиять на онкологические риски. Гораздо важнее общая картина питания: количество ультраобработанной пищи, сладких напитков, переработанного мяса и алкоголя. Именно совокупность повседневных привычек может иметь большее значение для укрепления здоровья.

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