Телемедицина стала неотъемлемой частью современной системы здравоохранения – особенно там, где доступ к очному приему ограничен или затруднен. В Украине ее развитие поддерживают как государственные, так и частные инициативы, в частности бизнес, который берет на себя ответственность за улучшение доступа к медицинским услугам.

Одним из примеров является сервис онлайн-консультаций, который доступен на сайте apteka911.ua и в чат-ботах ООО "Аптека 911.ЮА". Этот инструмент позволяет пользователям получить дистанционную консультацию с врачом – терапевтом или педиатром – в удобном формате.

Организация сервиса

Медицинские услуги в рамках онлайн-консультаций предоставляет партнер компании – ООО "Украинский центр телемедицины". Это зарегистрированный субъект хозяйствования, имеющий действующую лицензию Министерства здравоохранения Украины (№ 1581) и работает в соответствии с нормативной базой, в частности приказа МОЗ № 504 от 19.03.2018 года по применению методов и средств телемедицины.

Консультации проводят практикующие врачи с подтвержденной квалификацией, которые имеют право оформлять электронные медицинские заключения, давать рекомендации и выписывать е-рецепты, в том числе – по программе "Доступные лекарства".

Вся деятельность ведется через защищенную медицинскую информационную систему, которая фиксирует данные в соответствии с требованиями законодательства о медицинской и персональной информации.

Доступность и формат взаимодействия

Пациенты могут обращаться к врачу через сайт apteka911.ua, а также через чат-боты в мессенджерах Viber или Telegram. Консультация происходит в формате видеосвязи.

После общения пациент получает:

рекомендации относительно дальнейших действий (очная консультация, анализы и т.д.),

при необходимости – электронный рецепт.

Сервис ориентирован прежде всего на несложные случаи, повторные обращения, вопросы хронических состояний и контрольные консультации.

Финансирование и социальная цель

Консультации являются бесплатными для пользователей. Их финансирует компания ООО "Аптека 911.ЮА" в рамках собственной инициативы, направленной на расширение доступа к базовой медицинской помощи, в частности в регионах с ограниченной медицинской инфраструктурой.

С начала работы сервиса онлайн-консультациями уже воспользовались более 100 000 украинцев.

Юридические и этические аспекты

Телемедицина в Украине имеет четкое нормативное регулирование. ООО "Аптека 911.ЮА" не является поставщиком медицинских услуг – эту функцию выполняет лицензированный партнер. Это соответствует модели, которую предусматривает законодательство: заказчик обеспечивает техническую и информационную платформу, а медицинскую ответственность несут сертифицированные специалисты исполнителя (поставщика медицинских услуг.

Такой формат позволяет соблюсти все правовые требования и одновременно обеспечить людям удобный доступ к квалифицированной помощи.

Несмотря на то, что телемедицина еще вызывает дискуссии, ее значение для пациентов очевидно: во многих случаях она позволяет получить необходимую консультацию быстро, без риска и без дополнительных затрат. Это важно, особенно в текущих условиях.