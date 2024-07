Опасная пищевая привычка: 10 причин, почему нельзя ежедневно употреблять протеин

Если вы начали этап похудения и хотите увеличить мышечную массу тела, вам не обойтись без оптимальных источников белка. Для удобства большинство включает в свой рацион протеиновые порошки, которые предлагают оптимальное количество белка и разнообразные вкусы.

Однако злоупотребление протеина может иметь негативные последствия для здоровья, включая перегрузку на почки и проблемы с пищеварением. В Eat This, Not That! рассказали, какие потенциальные побочные эффекты следует ожидать, если злоупотреблять протеиновыми коктейлями.

Не знаете, что потребляете

Основная опасность ежедневного употребления протеиновых порошков заключается в возможном загрязнении таких добавок. Содержимое может не соответствовать информации, указанной на этикетке, если продукт не сертифицирован третьей стороной. Такая сертификация гарантирует, что продукт содержит ровно то, что заявляет производитель.

Набор весов

Протеиновые порошки могут содержать много сахара и калорий, способствующих нежелательному увеличению веса. Кроме того, чрезмерное потребление белка может привести к его превращению в жир, если организм некуда его использовать. Это свидетельствует о важности контроля сахара и белка в вашей диете.

Вытеснение других полезных веществ

Для здоровых людей потребление около 20-30 граммов белка ежедневно вполне безопасно для здоровья. Однако проблемы возникают тогда, когда протеиновые коктейли вытесняют другие важные питательные вещества, такие как жиры и углеводы. Кроме того, избыток белка может привести к дефициту полезных веществ, поэтому следует разнообразить свой рацион.

Пренебрежение природными источниками белка

Хотя протеиновый порошок может принести пользу организму, однако не стоит использовать его как единственный источник белка. Цельные пищевые источники белка, такие как мясо, бобовые, птица и орехи и семена, должны занимать главное место в вашем рационе.

Токсины в составе продукта

Некоторые протеиновые порошки содержат тяжелые металлы, BPA (бисфенол А) и пестициды, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Кроме того, в составе некоторых порошков могут содержаться свинец, мышьяк, кадмий и ртуть, поэтому следует внимательно проверять производителя и его отчеты относительно состава продуктов.

Пищевая чувствительность

Многие протеиновые порошки содержат молочный белок, что может вызвать дискомфорт у людей с чувствительностью к лактозе. Если у вас есть пищевая аллергия или чувствительность к определенным компонентам, проверьте этикетку на наличие ингредиентов, таких как молоко, лактоза, соя или яйца. Людям с такими чувствительностями следует выбирать растительные источники белка, например горох или коричневый рис.

Недостаточно белка

Количество белка на этикетке протеиновых порошков может не соответствовать реальному содержанию из-за недостаточной регулировки. Некоторые изготовители указывают в составе на этикетке больше булку, чем на самом деле содержит протеин для обмана тестов. Такая обманчивая информация опасна для нуждающихся в дополнительном белке, в частности для пожилых людей, онкобольных и активных подростков.

Нагрузка на почки

Чрезмерное потребление белка может оказаться вредным, особенно для людей с проблемами почек, поскольку почки тяжело перерабатывают его большое количество. Это также может привести к обезвоживанию из-за усиленной нагрузки на почки.

Ухудшение здоровья костей

Чрезмерная концентрация белка в организме может отрицательно повлиять на здоровье костей. В частности, избыток белка может образовывать камни в почках, задерживающих поступление кальция, что увеличивает риск получения переломов.

Высокий сахар

Большинство протеиновых порошков содержат ароматизаторы, сахар и добавки, что делает их похожими на газированные напитки. Лучше выбирать порошки с минимальными добавками или использовать йогурт, семена, орехи или тофу для повышения белкового содержимого в полосе.

