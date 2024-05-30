Почему протеиновые батончики могут быть опасны для здоровья

Протеиновые батончики стали популярным перекусом, особенно в те напряженные дни, когда готовить питательную пищу просто нет времени. Они кажутся более здоровой альтернативой пончикам, а обещанное содержание белка делает их еще соблазнительнее. Eatthis узнал о побочных эффектах потребления протеиновых батончиков, подкрепленные научными исследованиями.

Сохранение мышечной массы

С возрастом происходит естественная утрата мышечной массы, что приводит к понижению силы. Этот процесс, известный как саркопения, можно смягчить с помощью правильного питания и образа жизни. Различные исследования показали, что увеличение потребления белка в сочетании с силовыми тренировками может помочь сберечь и защитить мышечную массу.

Одно из исследований, опубликованное в журнале Nutrition in Clinical Practice, предполагает, что белковые добавки, в том числе протеиновые батончики, помогают в борьбе с саркопенией. Среди источников белка именно сывороточный выделяется своей эффективностью в усилении синтеза мышечного белка по сравнению с казеином или соевым. Поддерживать массу при старении полезно, поскольку это ускоряет метаболизм, помогает контролировать вес, улучшает регуляцию уровня сахара в крови, повышает физическую активность, уменьшает воспаление и укрепляет здоровье сердца.

Проблемы, связанные с набором веса

Важно отметить, что многие протеиновые батончики содержат столько же калорий, сколько и некоторые шоколадные батончики, или даже больше. К примеру, MET-Rx Super Cookie Crunch содержит 410 калорий, на 130 ккал больше, чем в обычном Snickers. Тем, кто стремится набрать вес, протеиновые батончики могут подойти, но тем, кто пытается похудеть – нет.

Повышенное чувство голода

Хотя многие протеиновые батончики не содержат сахара, некоторые из них вмещают кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы – дешевый подсластитель, негативно влияющий на здоровье. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, подтверждает, что этот сироп больше вероятно, чем обычный сахар, способствует ожирению и повышению аппетита.

Зерновые батончики Nutra Grain, несмотря на фруктовый вкус, состоят преимущественно из пюре, содержащего фруктозу, сахар, кукурузный сироп, модифицированный пищевой крахмал и пшеничную клейковину. Поэтому очень важно тщательно изучать список ингредиентов.

Риск нарушения обмена веществ

Употребление чрезмерного количества продуктов, богатых на добавленный сахар, может повысить риск метаболических нарушений, включая ожирение, диабет 2 типа и сердечные заболевания. Удивительно, но его источником могут быть такие, казалось бы, невинные продукты, как протеиновые батончики. Хотя слово "протеин" может привлечь ваше внимание, важно проверить настоящее содержание питательных веществ.

В протеиновые батончики часто добавляют ароматизаторы для улучшения вкуса, что приводит к потенциально опасному уровню сахара. На самом деле некоторые из них содержат до 20 его граммов, что можно сравнить с количеством, которое вы потребляете, съедая два леденца Tootsie Roll Pop. Сертифицированный диетолог Balance One Supplements, Триста Бест, рекомендует придерживаться общего правила, согласно которому содержание сахара не должно превышать граммы белка.

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