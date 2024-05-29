Мороженое на завтрак: чем оно полезно и как его приготовить

В последнее время появилась любопытная тенденция: люди едят эскимо на завтрак. Однако важно помнить об ингредиентах, входящих в состав мороженого, чтобы сделать его более здоровым. Eatthis поделился рецептами домашнего эскимо.

Магазинное мороженое часто содержит сахар, консерванты и искусственные красители. Например, популярное клубничное фруктовое эскимо содержит всего 150 калорий, но в нем содержится 34 грамма сахара, преимущественно тростникового. Кроме того, оно содержит только один грамм клетчатки и ноль белков, которые имеют важное значение для насыщения и сбалансированного питания.

Рецепты

К счастью, приготовление домашнего эскимо позволяет лучше следить за ингредиентами, которые вы используете. Выбирая полезные добавки, вы можете создать вкусное и питательное утреннее лакомство. Подумайте о добавлении таких ингредиентов, как овсяные хлопья, греческий йогурт, свежие фрукты, семена чиа и измельченные орехи, чтобы создать мороженое на завтрак, сочетающее белок, клетчатку и полезные жиры.

Ниже приведено несколько интересных рецептов приготовления завтрака с эскимо:

1 . Фруктовое и йогуртовое мороженое на завтрак: эти сливочно-фруктовые эскимо можно приготовить заранее и оно станет быстрым и сытным завтраком, который поможет справиться с любой тягой к сладкому во второй половине дня.

Вот рецепт от Macheesmo.

2. Банановое мороженое из йогурта и мюсли: если у вас остались бананы, просто окуните их в йогурт с низким содержанием сахара, посыпьте гранолой и заморозьте на пару часов.

Рецепт от Diethood смотрите здесь.

3. Ягодное йогуртовое эскимо из парфе: благодаря обилию ягод, доступных в течение сезона, эти освежающие эскимо в сочетании с богатым белками греческим йогуртом станут прекрасным началом вашего дня.

Вот рецепт от Well Plated.

4. Парфе Попс на завтрак: эти удобные и питательные фруктово-йогуртовые батончики идеально подходят для активного утра, а для большей питательности их можно разнообразить, добавив миндаль или грецкие орехи.

Смотрите рецепт от Real Food By Dad.

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