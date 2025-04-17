Опасная реакция: как укус клеща может вызвать аллергию на мясо

Весной и летом все больше людей отправляются на природу, наслаждаясь походами, пикниками и лесными прогулками. Однако среди солнца и зелени скрывается серьезная опасность – клещи.

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Один из их укусов может вызвать не только привычные инфекции, но и редкую аллергию на мясо. Издание eatthis.com рассказывает, как именно возникает альфа-гал синдром и как это предотвратить.

Как укус клеща может стать причиной аллергии на мясо?

"Все начинается с того, что клещ кусает животное, например корову, и после этого – человека. Таким образом в кровь человека попадает углевод, известный как альфа-гал. Иммунная система может воспринять это вещество как угрозу и начать вырабатывать специфические антитела IgE. В результате, при следующем употреблении мяса, олог Пурви Парих.

Антитела типа IgE (иммуноглобулин Е) – это ответ иммунной системы на попадание аллергена в организм.

Передачей альфа-гала занимается клещ Lone Star – "одинокая звезда". "Аллергическая реакция на альфа-гал обычно проявляется не сразу, как это бывает с большинством пищевых аллергий, а с некоторым опозданием. Симптомы могут включать сыпь, осложненное дыхание, тошноту, головокружение или даже потерю сознания", – добавляет врач.

Распространяется ли аллергия только на красное мясо?

По словам Парих, чаще всего реакция возникает на говядину или свинину. Однако аллергия потенциально может развиться на любое мясо млекопитающих, в крови которых присутствует альфа-гал.

Как лечится альфа-гал?

Врач Парих рекомендует полностью исключить из рациона красное мясо и всегда иметь при себе автоинъектор с адреналином на случай неотложной ситуации.

"Каждый год мы проводим повторные обследования, чтобы выяснить, снижается ли уровень IgE и идет ли аллергия на убыль. Есть положительная новость: если соблюдать диету без мяса, со временем аллергия может исчезнуть полностью", - объясняет аллерголог.

Как избежать укуса клеща?

"Лучшая профилактика – это носить одежду, которая полностью покрывает кожу, если вы находитесь в местах, где возможны укусы клещей. Не забывайте также об эффективных средствах от насекомых", – заключает Парих.

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