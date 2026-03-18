Опасное сочетание: какой фрукт может изменять действие лекарств после 50 лет

С возрастом многие люди начинают регулярно принимать препараты, назначенные врачом. Однако далеко не все задумываются над тем, что некоторые обычные продукты могут влиять на действие лекарств.

Иногда такое взаимодействие способно усиливать эффект препаратов или даже повышать риск побочных реакций. Врачи объяснили parade.com, какой популярный фрукт людям после 50 лет стоит употреблять с осторожностью.

Согласно данным Kaiser Family Foundation, примерно 89% людей в возрасте от 65 лет и 75% лиц в возрастной группе 50-64 лет регулярно принимают рецептурные препараты. По информации Центров контроля и профилактики заболеваний, среди самых распространенных препаратов, которые принимают люди после 50 лет, являются антидепрессанты, средства для снижения уровня холестерина и препараты для контроля артериального давления.

Чтобы лекарства действовали должным образом, важно придерживаться рекомендаций по их приему. Это означает знать правильное время приема, возможные взаимодействия с другими препаратами или добавками, а также учитывать продукты и напитки, которые могут влиять на их действие. Многие люди уже знают, что некоторые лекарства нельзя сочетать с алкоголем, а иногда и с кофеином.

Однако существует еще один достаточно распространенный продукт, который может влиять на эффективность многих препаратов – и об этом знают не все. Врачи объясняют, что это за продукт, как он может влиять на организм и чем его лучше заменить.

Продукт, который людям после 50 лет стоит употреблять осторожно

Одним из продуктов, который может взаимодействовать со многими лекарственными средствами, является грейпфрут.

Врач семейной медицины Кришна Патель объясняет, что чаще всего грейпфрут взаимодействует с сердечно-сосудистыми препаратами – в частности со статинами, которые назначают для снижения уровня холестерина. Также риск может возникать во время приема некоторых лекарств от повышенного давления, психиатрических препаратов (например, антидепрессантов или средств от тревожности), иммунодепрессантов и антигистаминных препаратов.

"Исследования показывают, что грейпфрутовый сок может значительно повышать концентрацию этих препаратов в крови, поскольку их метаболизм зависит от фермента CYP3A4. В результате уровень лекарств может вырасти значительно больше, чем когда их запивать водой", – объясняет семейный врач Парт Бхавсар.

По его словам, в грейпфруте содержатся природные соединения – фуранокумарины.

"Эти фуранокумарины блокируют работу фермента CYP3A4 в кишечнике. Именно этот фермент отвечает за расщепление многих лекарственных препаратов еще до того, как они попадают в кровь", – говорит врач.

Научные исследования показывают, что грейпфрут может подавлять активность этого фермента, из-за чего в кровь попадает большее количество препарата, чем предполагалось. Более того, такой эффект может длиться от 24 до 72 часов после употребления грейпфрута или его сока.

Доктор Патель добавляет, что из-за такого взаимодействия организм может не успевать нормально перерабатывать лекарства, а их концентрация в крови повышается.

"Реакция зависит от типа препарата, его дозы, времени приема и количества грейпфрута. В целом этот фрукт может повышать уровень лекарств в крови, что иногда приводит к большему количеству побочных эффектов или даже токсического действия", – объясняет она.

Врач Бхавсар отмечает, что когда препарат задерживается в организме дольше, чем нужно, возрастает риск нежелательных реакций. Например, чрезмерное количество некоторых статинов может вызвать проблемы с мышцами или даже их разрушение.

"Слишком высокая концентрация блокаторов кальциевых каналов может привести к резкому снижению артериального давления, головокружению или обмороку. Избыток антиаритмических препаратов способен вызвать серьезные нарушения сердечного ритма. А для людей после трансплантации, которые принимают иммуносупрессанты, даже небольшое количество грейпфрута может привести к опасной концентрации лекарств в крови", – говорит врач.

Безопасны ли другие цитрусовые?

Значит ли это, что людям, принимающим такие препараты, придется полностью отказаться от грейпфрута? Не обязательно. Лучшее решение – посоветоваться со своим врачом.

"Небольшое количество грейпфрута или сока иногда может быть безопасным. Например, половина грейпфрута несколько раз в неделю во время приема статинов вряд ли вызовет серьезное взаимодействие. Особенно если лекарства принимают вечером, а фрукт или сок – утром", – отмечает Патель.

В то же время другие цитрусовые обычно не имеют такого эффекта.

"Большинство цитрусовых можно считать безопасными, ведь они не влияют на фермент так сильно. Апельсины, мандарины, лимоны и лаймы не имеют такого же влияния, как грейпфрут", – говорит Бхавсар.

Впрочем, он предупреждает, что севильские апельсины, помело и танжело содержат подобные активные вещества, поэтому с ними также стоит быть осторожными.

Если вы сомневаетесь, какие продукты могут влиять на действие ваших лекарств, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Даже если грейпфрут кажется очень полезным и вкусным фруктом, не стоит рисковать здоровьем, ведь существует много других безопасных альтернатив.

