Опасность для сердца: почему картофельные чипсы могут повысить риск гипертонии

Иногда съесть несколько картофельных чипсов не нанесет вам вреда. Однако, если вы слишком часто употребляете в пищу такую пищу, это может ухудшить состояние вашего сердца, особенно если вы страдаете от повышенного давления.

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Итак, если вы имеете гипертонию или принимаете лекарство от нее, следует избегать продуктов, которые могут обострить проблему. К таким продуктам относятся сильно обработанные продукты, содержащие много соли, например картофельные чипсы, пишет eatthis.com.

К примеру, одна порция чипсов Lay's, состоящая примерно из 15 штук, содержит 170 мг натрия, что составляет около 7% от рекомендуемой суточной нормы. Но спросите себя: когда вы открываете пачку чипсов, вы остановитесь на 15 штуках?

Американская ассоциация сердца рекомендует ограничить потребление натрия до 2300 мг в день, что примерно равно одной чайной ложке соли. Тем не менее, людям с высоким давлением лучше снизить это количество до 1500 мг в день. Если вы потребляете чипсы вместе с другими обработанными продуктами, такими как замороженная пицца или фастфуд, дневная норма натрия может быть легко превышена.

Следовательно, следует ограничить употребление чипсов и других обработанных соленых продуктов. Попытайтесь уменьшить их количество до двух раз в неделю.

Ранее OBOZ.UA опубликовал пищевые привычки, повышающие давление.

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