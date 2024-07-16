Опасность острого перца: как он может ухудшить здоровье человека

Перец пользуется определенной пользой для здоровья человека благодаря капсаицину, который не только придает остроту овощу, но и уменьшает боль, защищает клетки от повреждений и уменьшает воспаление.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что острый перец является источником витаминов А, В, С и Е.

Риски потребления острого перца

Острый перец может нанести физический вред пищеводу или языку. При потреблении острой пищи мозг получает болевые сигналы, которые могут привести к расстройству желудка, тошноте и рвоте. Сам перец не наносит вреда пищеводу, тогда как это могут сделать возникающие симптомы. В частности, кислота, поступающая из желудка при рвоте, может раздражать пищевод.

Возможны побочные эффекты при применении острого перца:

Затруднения с дыханием.

Диарея.

Боль и краснота в глазах и на коже.

Дистресс дыхания.

Эксперты советуют выбирать не слишком острые сорта перца и употреблять их в блюдах, а не сами по себе. Это уменьшает влияние на организм человека.

Чтобы облегчить симптомы употребления острого перца, следует выпить молоко вместо воды. Ведь последняя может распространять капсаицин вокруг рта, потенциально усугубляя боль. Кроме этого, может помочь употребление хлеба, крахмал помогает нейтрализовать влияние капсаицина.

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