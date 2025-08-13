Опасность в каждом кусочке: что скрывает белый хлеб?

Белый хлеб – популярный продукт во многих странах, но не все знают о его потенциальных рисках для здоровья. Частое потребление этого вида хлеба может привести к серьезным проблемам, которые влияют на организм в долгосрочной перспективе.

Издание eatthis.com опубликовало пять главных опасных эффектов белого хлеба, подтвержденных научными исследованиями. Важно быть информированными, чтобы правильно выбирать продукты и поддерживать своё здоровье.

Возможные проблемы с запором

Поскольку белый хлеб изготавливают из очищенного зерна – подобно белому рису, пасты и выпечки – во время обработки из зерна удаляют отруби и зародыши. Отруби являются источником клетчатки, в частности нерастворимой, которая, как объясняет диетолог Сидни Грин, не растворяется в воде, а проходит через пищеварительный тракт почти не изменяясь.

"Это важно для тех, кто сталкивается с запорами, потому что нерастворимая клетчатка увеличивает объем стула и сокращает время прохождения пищи через желудочно-кишечный тракт, помогая веществам быстрее двигаться вперед", – добавляет она.

Таким образом, если употреблять белый хлеб без клетчатки, со временем можно почувствовать дискомфорт в кишечнике и "перегрузку".

Резкие скачки уровня сахара в крови

Продукты вроде белого хлеба, круассанов и сдобы имеют высокий гликемический индекс (ГИ). Это означает, что они быстро высвобождают глюкозу, вызывая внезапный подъем уровня сахара в крови. В отличие от них, продукты с низким ГИ постепенно обеспечивают глюкозой, помогая удерживать стабильный уровень сахара.

Для людей с диабетом 1 или 2 типа регулярное потребление белого хлеба может быть особенно вредным, поскольку оно провоцирует частые скачки сахара в крови. Если уровень глюкозы становится слишком высоким, возникает состояние, известное как гипергликемия.

Чем дольше это состояние продолжается, тем больше вероятность серьезных осложнений: сердечно-сосудистых болезней, повреждения нервов (нейропатии) и даже почечной недостаточности.

Риск избыточного веса

Частое употребление белого хлеба может провоцировать переедание, даже если вы этого не замечаете. Исследования доказывают, что продукты с высоким гликемическим индексом, такие как белый хлеб и сладости, могут усиливать чувство голода. Это, в свою очередь, способствует увеличению потребления калорий и набору веса.

Другие научные работы подтверждают связь между продуктами с высоким ГИ и ростом массы тела. Поэтому ограничение белого хлеба поможет избежать избыточных калорий и лишнего веса.

Воспаление кожи и акне

Регулярное сочетание белого хлеба, например, с арахисовым маслом, может вызвать хроническое воспаление кожи. Американская академия дерматологии (AAD) указывает, что низкогликемическая диета помогает уменьшить количество высыпаний, так как предотвращает резкие колебания сахара в крови.

Резкое повышение уровня глюкозы стимулирует выработку большего количества кожного сала – маслянистого вещества, способного закупоривать поры. Кроме того, повышенный сахар провоцирует воспаление в организме, а сало вместе с воспалением являются главными факторами возникновения акне.

Повышенный риск инсульта

Согласно новому исследованию, опубликованному в Британском медицинском журнале, чрезмерное потребление рафинированных зерновых – в частности белого хлеба, хлебных палочек, круассанов, хлопьев для завтрака и крекеров – связано с увеличением риска серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инсульта и инфаркта.

Авторы исследования отмечают, что люди, которые употребляют более семи порций рафинированных зерен в день, имеют на 47% больший риск инсульта.

