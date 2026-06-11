Опасные последствия бессонницы: какие сигналы подает организм, когда ему не хватает отдыха

Полноценный сон является одним из главных условий поддержания физического и психического здоровья. Однако миллионы людей регулярно сталкиваются с бессонницей или другими нарушениями сна, которые негативно влияют на их повседневную жизнь.

Видео дня

Недосыпание может не только вызывать усталость и раздражительность, но и повышать риск развития серьезных заболеваний. Эксперт по сну Колин Эспи объяснил eatthis.com, чем опасна нехватка ночного отдыха и какие шаги помогут улучшить качество сна.

Недосыпание влияет на настроение и способность мыслить

По словам Эспи, плохой сон не только ухудшает самочувствие на следующий день, но и может повышать риск развития различных заболеваний в будущем или осложнять течение уже имеющихся проблем со здоровьем.

"Самыми распространенными последствиями плохого сна являются усталость и сонливость. Вы также можете легко раздражаться. Как повышенная сонливость, так и усталость связаны с неспособностью сосредоточиться или "четко мыслить". Если кто-то чрезмерно сонлив и ему трудно не заснуть в течение дня по причинам, которые он не может объяснить, ему следует обратиться к врачу", – объясняет специалист.

Плохой сон связан с депрессией и хроническими заболеваниями

Научные исследования показывают, что качество сна непосредственно влияет как на психическое, так и на физическое здоровье. Нарушения сна могут усиливать симптомы хронической боли, психических расстройств, диабета и ожирения.

Кроме того, люди, которые длительное время страдают от бессонницы, имеют значительно более высокий риск развития депрессии. По словам Эспи, вероятность возникновения этого состояния у них почти вдвое больше.

Что мешает нормально высыпаться?

Причин, по которым человек не может заснуть или часто просыпается ночью, существует немало. Нередко проблему усугубляет именно беспокойство из-за отсутствия сна, что создает дополнительный стресс.

"Другие факторы, способствующие плохому ночному сну, включают привычки образа жизни, такие как употребление никотина или кофеина поздно днем или в больших количествах, стресс или влияние яркого или синего света из-за использования смартфона или просмотр телевизора перед сном, или даже частые дневные дремоты", – отмечает эксперт.

Также негативно влияет нерегулярный график. Именно поэтому трудности со сном часто возникают у людей, которые работают посменно или имеют нестабильный режим дня.

Доктор Эспи отмечает, что стабильное время засыпания и пробуждения помогает организму настроиться на качественный отдых. Полезными могут быть спокойное чтение перед сном и регулярная физическая активность. В то же время интенсивных тренировок в позднее вечернее время лучше избегать, поскольку они могут затруднить засыпание.

Сон является жизненно необходимой потребностью

Специалист подчеркивает, что сон нельзя рассматривать только как способ отдохнуть после тяжелого дня.

"Это фундаментальное требование жизни. Фактически, вы могли бы прожить втрое дольше без еды, чем без сна. К счастью, конечно, мы бы начали засыпать непроизвольно, потому что нельзя не спать вечно – так же, как нельзя задерживать дыхание", – говорит Эспи.

Во время сна организм восстанавливает физические силы, поддерживает работу мозга и помогает регулировать эмоциональное состояние.

"Поэтому, когда мы чувствуем вялость и сонливость, мы умственно замедляемся, у нас ухудшается концентрация и память, а эмоционально мы можем стать раздражительными и достаточно подавленными, и все это влияет на наше краткосрочное и долгосрочное здоровье и благополучие", – добавляет он.

Как улучшить качество сна?

Чтобы нормализовать сон, специалисты рекомендуют придерживаться стабильного графика, сократить потребление кофеина во второй половине дня и минимизировать использование гаджетов перед сном.

Если проблемы длятся долго и сопровождаются постоянной усталостью, раздражительностью или увеличением массы тела, стоит обратиться к врачу.

По словам Эспи, одним из самых эффективных методов лечения хронической бессонницы является когнитивно-поведенческая терапия.

"Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) оказалась самой эффективной и рекомендована ведущими клиническими рекомендациями", – отмечает эксперт.

Этот подход помогает людям изменить мысли и поведенческие привычки, которые поддерживают бессонницу, а также уменьшить тревогу, связанную с засыпанием.

Если же человек не может нормально спать не менее трех ночей в неделю в течение трех месяцев или дольше, стоит проконсультироваться с профильным специалистом.

"Трудности со сном и выявление того, что недостаток сна влияет на вашу дневную функцию, являются клиническими критериями бессонницы", – предупреждает Эспи.

Длительный дефицит сна постепенно отражается как на физическом здоровье, так и на психологическом состоянии, поэтому игнорировать эту проблему не стоит.

Ранее OBOZ.UA писал, какое упражнение поможет избавиться от храпа.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.