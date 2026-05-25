Врач назвал 30-секундное упражнение, которое может помочь избавиться от храпа
Храп может серьезно ухудшать качество сна и мешать не только самому человеку, но и его близким. Врачи отмечают, что причины этой проблемы часто связаны с образом жизни, лишним весом или ослабленными мышцами языка.
В то же время некоторые простые упражнения способны помочь уменьшить проявления храпа без сложного лечения. Медик поделился с express.co легкой техникой, которую можно выполнять ежедневно всего несколько секунд.
Педи Мирдамади – лицензированный врач-натуропат и специалист по функциональной медицине – рассказал о несложной технике, которая может помочь людям, страдающим от храпа. В своем видео в TikTok, где он известен под ником @drpedinaturalhealth, медик объяснил, что существует несколько причин появления этой проблемы.
"Некоторые люди храпят из-за особенностей строения верхних дыхательных путей, другие – из-за избыточного веса, а еще у кого-то причиной может быть слабый тонус мышц языка", – отметил он.
Врач добавил, что предложенное упражнение помогает укреплять языковые мышцы, что потенциально может уменьшить храп. На видео он демонстрирует, как нужно сильно прижать язык к небу, а затем резко его отпустить, создавая характерный щелкающий звук.
"Храп может мешать не только вам, но и вашему партнеру. Это упражнение направлено на тренировку мышц языка, что может помочь сделать сон более спокойным", – объяснил специалист.
По словам медика, для выполнения упражнения нужно:
– прижать язык к небу;
– резко отпустить его, чтобы раздался щелкающий звук;
– повторять упражнение от 15 до 30 раз ежедневно.
Пользователи соцсетей активно обсуждали метод в комментариях. Один из них написал: "Я делаю это по 100 раз в день. Надеюсь, скоро перестану храпеть". Другой поделился: "Я практиковал это каждый день – теперь во сне просто цокаю языком, но больше не храплю". Еще один в шутку добавил: "Сегодня вечером проверю, работает ли это. Я уже повторил упражнение 500 раз для надежности".
В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) напоминают, что риск храпа повышается у людей, которые курят, часто употребляют алкоголь, имеют лишний вес или спят на спине.
Эксперты объясняют: "Храп является очень распространенным явлением и обычно не свидетельствует о серьезных проблемах. Однако существуют методы, которые могут помочь облегчить ситуацию".
Специалисты NHS отмечают, что храп возникает из-за вибрации языка, горла, ротовой полости или носовых дыхательных путей во время сна. Это случается потому, что во время отдыха эти ткани расслабляются и сужаются.
Также в службе здравоохранения подчеркивают, что в отдельных случаях для борьбы с храпом применяют операции. Однако такой метод не всегда эффективен, не является широко доступным и со временем проблема может вернуться.
Врачи советуют обратиться к семейному врачу, если храп существенно влияет на вашу жизнь или сон партнера.
Ранее OBOZ.UA писал, какие продукты не стоит есть перед сном.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.