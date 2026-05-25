Врач назвал 30-секундное упражнение, которое может помочь избавиться от храпа

Храп может серьезно ухудшать качество сна и мешать не только самому человеку, но и его близким. Врачи отмечают, что причины этой проблемы часто связаны с образом жизни, лишним весом или ослабленными мышцами языка.

В то же время некоторые простые упражнения способны помочь уменьшить проявления храпа без сложного лечения. Медик поделился с express.co легкой техникой, которую можно выполнять ежедневно всего несколько секунд.

Педи Мирдамади – лицензированный врач-натуропат и специалист по функциональной медицине – рассказал о несложной технике, которая может помочь людям, страдающим от храпа. В своем видео в TikTok, где он известен под ником @drpedinaturalhealth, медик объяснил, что существует несколько причин появления этой проблемы.

"Некоторые люди храпят из-за особенностей строения верхних дыхательных путей, другие – из-за избыточного веса, а еще у кого-то причиной может быть слабый тонус мышц языка", – отметил он.

Врач добавил, что предложенное упражнение помогает укреплять языковые мышцы, что потенциально может уменьшить храп. На видео он демонстрирует, как нужно сильно прижать язык к небу, а затем резко его отпустить, создавая характерный щелкающий звук.

"Храп может мешать не только вам, но и вашему партнеру. Это упражнение направлено на тренировку мышц языка, что может помочь сделать сон более спокойным", – объяснил специалист.

По словам медика, для выполнения упражнения нужно:

– прижать язык к небу;

– резко отпустить его, чтобы раздался щелкающий звук;

– повторять упражнение от 15 до 30 раз ежедневно.

Пользователи соцсетей активно обсуждали метод в комментариях. Один из них написал: "Я делаю это по 100 раз в день. Надеюсь, скоро перестану храпеть". Другой поделился: "Я практиковал это каждый день – теперь во сне просто цокаю языком, но больше не храплю". Еще один в шутку добавил: "Сегодня вечером проверю, работает ли это. Я уже повторил упражнение 500 раз для надежности".

В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) напоминают, что риск храпа повышается у людей, которые курят, часто употребляют алкоголь, имеют лишний вес или спят на спине.

Эксперты объясняют: "Храп является очень распространенным явлением и обычно не свидетельствует о серьезных проблемах. Однако существуют методы, которые могут помочь облегчить ситуацию".

Специалисты NHS отмечают, что храп возникает из-за вибрации языка, горла, ротовой полости или носовых дыхательных путей во время сна. Это случается потому, что во время отдыха эти ткани расслабляются и сужаются.

Также в службе здравоохранения подчеркивают, что в отдельных случаях для борьбы с храпом применяют операции. Однако такой метод не всегда эффективен, не является широко доступным и со временем проблема может вернуться.

Врачи советуют обратиться к семейному врачу, если храп существенно влияет на вашу жизнь или сон партнера.

