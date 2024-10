Опасные последствия употребления сладких напитков: что говорит наука

Ученые долгое время исследовали влияние сладких напитков на здоровье, и их вредные последствия были хорошо задокументированы. Изредка выпить газировку или сок может быть допустимо, но чрезмерное потребление энергетиков или соды может привести к нежелательным последствиям.

По данным Гарвардской медицинской школы, для сохранения здоровья лучше выбрать стакан воды вместо очередного сладкого напитка. Больше о влиянии напитков на организм пишет издание eatthis.com.

На основе многих исследований, касающихся влияния сладких напитков, приведен ниже список опасных побочных эффектов, которые могут возникнуть при их чрезмерном потреблении.

Заболевания печени

Чрезмерное употребление напитков с высоким содержанием сахара перегружает печень. Исследование, опубликованное в Journal of Hepatology, указывает на прямую связь между потреблением кукурузного сиропа и риском возникновения болезней печени. Остальные формы сахара тоже могут вызвать схожие проблемы. В статье журнала Nutrients отмечается, что избыток сахара, вне зависимости от его формы, способствует развитию неалкогольной жировой болезни печени. Чтобы снизить риски, лучше выбирать напитки без добавления сахара, например черный кофе или обычный чай.

Сердечно-сосудистые заболевания

С увеличением количества исследований, связь между потреблением сахара и болезнями сердца становится все более очевидной. Повышенное потребление сахара из-за напитков, как указано в Journal of Nutrition, напрямую связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно уязвимы дети. Также накопление жира из-за избытка сахара влечет за собой проблемы с сердцем. Исследование, опубликованное в The Journal of Endocrinology and Metabolism, показывает, что висцеральный жир также повышает риск развития инсулинорезистентности, что может привести к диабету 2 типа и другим сердечно-сосудистым проблемам.

Резистентность к лептину

Повышенный уровень потребления сладких напитков может вызвать резистентность к лептину – гормону, отвечающему за регуляцию обмена веществ и иммунной системы. Это нарушение чаще всего возникает у людей с лишним весом. Исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, показывает, что чрезмерное потребление сахара из напитков значительно повышает риск развития этого нарушения, в то время как снижение потребления сахара может помочь избежать метаболических расстройств.

Зависимость от сахара

Частое употребление сладких напитков может привести к психологической зависимости сахара. Это происходит из-за высвобождения дофамина – нейромедиатора, способствующего возникновению ощущения удовольствия. Согласно исследованию журнала Clinical Nutrition and Metabolic Care, продукты и напитки с высоким содержанием сахара могут вызвать зависимость, похожую на наркотическую. Сахарная зависимость может приводить к ожирению и ряду других проблем со здоровьем.

Рак поджелудочной железы

Употребление большого количества сахара дополнительно нагружает поджелудочную железу, что может повысить риск развития рака этого органа. Исследование Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention показало, что повышенное потребление безалкогольных напитков может увеличить вероятность развития рака поджелудочной железы.

Кариес

Похоже, что сладкие напитки могут повлиять только на вес, но они также представляют серьезную угрозу для зубов. Исследование показало, что сахар из подслащенных напитков может стать причиной развития кариеса. Публикация в American Journal of Clinical Nutrition также подтверждает, что чрезмерное потребление сахара напрямую связано с ухудшением состояния зубов.

Подагра

Повышенное потребление фруктозы, содержащейся во многих сладких напитках, может привести к подагре. Исследование, опубликованное в British Medical Journal, указывает на прямую связь между фруктозой и риском развития этой болезни. Особенно высок риск возникновения подагры наблюдается у женщин, как отмечено в исследовании JAMA Network.

