Опасные продукты, провоцирующие хроническое воспаление

Воспаление является ключевым звеном в развитии многих хронических заболеваний и часто возникает в результате нашего образа жизни. То, что мы потребляем, уровень физической активности, количество сна и стресса – это может способствовать росту воспалительных процессов.

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Впоследствии это проявляется из-за таких проблем, как повышенный уровень сахара, давление и холестерин в крови. Отдельные продукты могут стать катализаторами этих изменений, особенно те, которые обладают высоким содержанием сахара или жиров. Ниже перечислены основные "нарушители" от eatthis.com, о которых следует помнить.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS)

HFCS – это модифицированный сироп, созданный для длительного хранения продуктов. Хотя это технологическое достижение облегчило работу производителям, оно стало вредным для здоровья человека. HFCS быстро переваривается в организме, вызывая образование жира, который скапливается в разных частях тела. Чрезмерное употребление этого сиропа может привести к инсулинорезистентности и ожирению.

Лиза Эндрюс, доктор медицинских наук, отмечает: "Диета, богатая фруктозой и жирами, может привести к ожирению, непереносимости глюкозы и окислительного стресса. Исследования также показывают, что фруктоза влечет воспалительные изменения на клеточном уровне".

Трансжиры

Частично гидрогенизированные жиры или трансжиры используются для улучшения стабильности продуктов во время хранения, но они являются одной из главных причин воспалений. Потребление трансжиров повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Хотя с 2019 года FDA ограничило использование трансжиров, они все еще могут присутствовать в некоторых продуктах. Диеты, богатые этими жирами, связаны с увеличением маркеров воспаления и серьезными осложнениями для здоровья.

Жиры омега-6

Омега-6 жиры содержатся в таких маслах, как соевое, кукурузное и подсолнечное. В умеренном количестве они не вредны, но чрезмерное их потребление на фоне недостаточного употребления жирных кислот омега-3 может вызвать воспалительные процессы.

"Омега-6 жиры необходимы для функционирования клеток, но их избыток, особенно из растительных масел, может способствовать воспалениям и хроническим заболеваниям. С другой стороны, омега-3, содержащиеся в рыбе и морепродуктах, оказывают противовоспалительное действие", – отмечает диетолог Николь. Стефанов.

Алкоголь

Алкоголь является мощным раздражителем для организма. Во время пищеварения он вызывает воспаление, начинающееся в кишечнике и распространяющееся на все системы организма. Алкоголь оказывает негативное влияние на мозг, печень, почки и другие органы. По словам экспертов, регулярное употребление алкоголя значительно повышает риски хронических заболеваний.

Рафинированная мука

Продукты из рафинированной муки известны своим отрицательным влиянием на организм, поскольку они содержат большое количество простых углеводов. Употребление таких продуктов приводит к повышению уровня сахара в крови, увеличению веса и развитию хронических заболеваний.

"Рафинированную муку очищают от питательных веществ, включая клетчатку, что может привести к изменениям в кишечной микрофлоре, увеличению риска ожирения и воспалительных заболеваний кишечника", – говорит Вандана Шет, автор книги "Мой индийский стол".

Замена обработанных продуктов на варианты, богатые клетчаткой, будет способствовать улучшению здоровья, снижению веса и уменьшению воспалительных процессов.

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