Опасный бокал: когда стоит прекратить употреблять алкоголь, чтобы защитить мозг

С возрастом мозг становится более чувствительным к внешним воздействиям, и даже привычные для многих вещи могут начать вредить. Одним из таких факторов является алкоголь, который в пожилом возрасте влияет на организм совсем иначе, чем в молодости.

Медики и исследователи всё чаще отмечают, что отказ от спиртного может стать ключом к сохранению памяти и когнитивного здоровья. Эксперты определили конкретный возраст, когда прекращение употребления алкоголя имеет наибольший защитный эффект для мозга, пишет express.co.

Доктор Хелен Мур, которая много лет исследует, как поведенческие факторы влияют на возникновение деменции, рекомендует окончательно отказаться от алкоголя в 65-летнем возрасте. Алкогольные напитки способны уменьшать приток крови к головному мозгу, что негативно влияет на нейромедиаторы и может провоцировать пробелы в памяти и ускоренное когнитивное старение.

Хотя спиртное не является прямой причиной деменции, специалисты Dementia UK отмечают, что доказанное чрезмерное его употребление существенно повышает вероятность развития болезни. Дебаты относительно умеренного потребления остаются открытыми. Dementia UK объясняет: "Некоторые исследования показывают, что полный отказ от алкоголя может снизить шансы развития деменции, однако общепринято, что соблюдение рекомендуемой нормы вряд ли существенно увеличит риск".

Национальная служба здравоохранения советует не превышать 14 единиц алкоголя в неделю. Потреблять их следует как минимум в течение трех дней, а также оставлять несколько полностью трезвых дней.

Специалисты здравоохранения подчеркивают, что независимо от возраста не стоит допускать чрезмерного употребления спиртного. Под "избытком" понимают более шести бокалов за один раз для женщин и более восьми – для мужчин.

Доктор Мур четко объяснила, почему вопрос возраста имеет значение: "Начиная с 65 лет, алкоголь скорее наносит вред вашему мозгу и телу, чем приносит пользу. Если вы хотите уменьшить риск деменции, самым безопасным выбором будет полностью прекратить его употребление. С годами наш организм перерабатывает алкоголь медленнее. Мозг становится более чувствительным, и то, что раньше казалось незначительным воздействием, теперь серьезно сказывается на равновесии, памяти и реакции".

Чтобы отказ не стал стрессовым, специалисты советуют заменять алкоголь безалкогольными напитками, а также постепенно менять способ проведения социальных встреч, отходя от мест и событий, связанных с алкоголем.

С возрастом печень работает медленнее, а мышечная масса уменьшается. Из-за этого алкоголь дольше остается в организме, усиливая его влияние на все системы. Именно поэтому даже небольшие дозы могут иметь более сильный эффект на пожилого человека, чем на более молодого. Это также увеличивает риск падений – основной причины травм и потери самостоятельности в старшем возрасте, объясняют специалисты Alderberry Care.

Работники, которые ухаживают за пожилыми людьми, неоднократно замечали разницу в состоянии пациентов. Представитель организации рассказал: "Мы заметили, что многие пожилые люди, которые никогда не употребляли алкоголь или бросили давно, обычно дольше сохраняют ясность мышления. Это не абсолютная гарантия, но, похоже, это имеет значение. Если вам больше 65 лет, отказ от алкоголя может стать одним из самых важных решений в вашей жизни".

