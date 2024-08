Опасный подсластитель: добавки, провоцирующие появление жира на животе

Если вы любите сладкое, добавление сахара или сиропов в пищу и напитки может быть частью вашего рациона. Хотя такие подсластители могут сделать кофе менее горьким, а блюда более вкусными, однако некоторые добавки могут содержать вредные химические вещества, опасные для здоровья и фигуры.

Итак, вам следует ограничить их количество потребления, чтобы контролировать свой вес. Как именно сахар и подсластители вредят организму, узнавали в Eat This, Not That.

Рафинированный сахар

Рафинированный сахар, полученный из сахарного тростника или свеклы, имеет много калорий, но не приносит питательной пользы. Напитки, содержащие добавленный сахар, часто превышают рекомендуемую норму потребления.

В среднем люди употребляют гораздо больше сахара, чем рекомендовано, что может привести к увеличению веса и риску ожирения. Чтобы избежать этих проблем, следует ограничить потребление подслащенных напитков и сахара.

Например, в Американской кардиологические ассоциации советуют ограничить добавление сахара до 25 граммов в день для женщин и детей старше 2 лет, а для мужчин они рекомендуют ограничить добавление сахара до 36 граммов в день.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который вначале казался безопасным для диабетиков из-за низкого гликемического индекса, может вызвать проблемы со здоровьем. Этот продукт перерабатывается в печени, пропускающей процессы, обычно сигнализирующие о сытости. Таким образом, это может привести к увеличению аппетита, появлению жира, скачку холестерина и триглицеридов.

Также он может усугублять микробиом кишечника и способствовать появлению таких проблем, как ожирение и воспаление. Природная фруктоза из фруктов является здоровой альтернативой, которая предоставляет дополнительные клетчатку и витамины для организма.

