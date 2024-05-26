Определение типа кожи для оптимального ухода за ней: что нужно знать

Обеспечение здоровой и сияющей кожи является общей целью для многих людей, но важно понимать, что тип каждого человека уникален. Определение вашего типа кожи играет немаловажную роль в выборе наиболее подходящих средств по уходу за ней. News Bytes подготовил несколько рекомендаций, которые помогут определить ваш тип кожи.

Понимание разных типов кожи

Сначала важно ознакомиться с пятью основными типами кожи: сухой, жирной, нормальной, комбинированной и чувствительной. Жирная кожа характеризуется чрезмерной выработкой кожного сала, в то время как сухая обычно имеет более низкий естественный уровень себума.

Нормальная кожа имеет сбалансированную жирность, в то время как комбинированная кожа имеет как жирные, так и сухие участки. Наконец, чувствительная кожа подвержена раздражению, зуду и может испытывать дискомфорт, несмотря на содержание масла.

Чувство кожи

Наблюдение за ощущениями кожи может помочь в определении ее типа. Комбинированная кожа часто кажется жирной в центральной Т-зоне (лоб, нос и подбородок) и сухой в других местах.

Чувствительная кожа может испытывать зуд, раздражение или покраснение. Нормальная кожа, с другой стороны, ровная и сбалансированная, без излишней жирности или сухости. Жирная кожа часто имеет жирный и блестящий вид, тогда как сухая кожа, как правило, испытывает стянутость и нехватку влаги.

Тест с помощью промокальной бумаги

Для проведения теста с помощью промокательной бумаги начните с тщательной очистки лица. Слегка промокните его, подождите примерно 30 минут, чтобы дать возможность естественным маслам кожи выйти на поверхность. Затем приложите промокальные бумажки к разным участкам лица и посмотрите на них под светом.

Если салфетки впитали значительное количество жира, это свидетельствует о том, что у вас жирная кожа. И наоборот, минимальное или нулевое поглощение масла свидетельствует о сухости кожи.

Если с одних участков поглощается очень мало масла, а с других – минимально, это свидетельствует о комбинированной коже. И, наконец, если в целом видно минимальное количество жира, у вас скорее всего нормальная кожа.

Для следующего метода очистите лицо и удерживайтесь от нанесения любых средств по уходу по крайней мере 30 минут. После этого оцените чувство своей кожи. Если вы чувствуете сухость, скорее всего она сухая.

Если все лицо начинает сверкать от жира, то у вас жирная кожа. Если жирность появляется преимущественно в Т-зоне, в то время как остальная кожа чувствует себя комфортно и увлажненно, это свидетельствует о комбинированной коже. Нормальная кожа чувствует себя достаточно увлажненной и питающейся без чрезмерной жирности.

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