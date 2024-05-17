Оптимизация тренировок: как сократить время и повысить производительность

Обычно бывает так, что даже после длительной тренировки не удается добиться желаемых результатов. Ведь для того чтобы получить эффективные и долгосрочные результаты, вам нужно работать настойчивее и разумнее.

Предлагаем несколько советов, которые помогут получить максимальную отдачу от режима тренировок. И они помогут добиться желаемой цели, считает OBOZ.UA.

Входите с планом

Следует выбирать действенный план и достигать поставленной цели, чтобы не терять бесцельно время в тренажерном зале. Поэтому нужно тщательно спланировать, какие упражнения вы собираетесь выполнять и в каком порядке. Следует также иметь резервный план на случай чрезвычайной ситуации.

Не отвлекайте внимание

Когда вы занимаетесь в зале, следует сосредоточиться на тренировке. Поэтому необходимо отключить уведомление Facebook или других социальных сетей. Просто переведите телефон в режим полета или оставьте его дома или в раздевалке. Чтобы не отвлекаться, используйте наушники и включите мотивирующую музыку.

Сократите продолжительность отдыха

Для достижения лучших результатов попытайтесь сократить интервалы отдыха. Ведь более короткая продолжительность отдыха между тренировками поможет повысить интенсивность. В то же время, это поможет поддерживать частоту пульса на высоком уровне, тем самым повышая вашу производительность. Надо отдыхать так, чтобы чувствовать себя достаточно сильным для следующего занятия, но все еще не восстановиться в полной мере.

Обратите внимание на тренировку с весом

В определенное время стоит приступить к более тяжелым тренировкам и испытать свои мышцы, начав поднимать вес. Однако следует начинать с легких гантелей, штанг и медицинских мячей. Когда вы ощущаете, что вес дается легко, можно переходить на следующий уровень. Но старайтесь выбирать вес так, чтобы он был сложным и практически управляемым.

Выбирайте упражнения, которые вам действительно нравятся

Если вы не будете получать удовольствие от упражнений, трудно будет получить хороший результат тренировок. К примеру, если вы не любитель йогу, лучше отказаться от этой идеи. Поэтому следует выбирать упражнения, которые вам нравятся, а не потому, что все остальные их делают. Не забывайте корректировать и настраивать тренировочный режим, что позволит получать более эффективные результаты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как сжигать калории с помощью интервальной тренировки.

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