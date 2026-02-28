Ошибка на этикетке может стоить здоровья: бренд предупредил о рисках в составе сэндвича

Из-за ошибок в маркировке пищевые продукты могут представлять серьезную угрозу для людей с аллергиями. Именно такая ситуация возникла с популярным растительным ингредиентом для сэндвичей, который временно исчезает с полок магазинов.

Видео дня

Производитель вместе с регулятором предупредили потребителей о потенциальных рисках для здоровья. Детали отзыва и рекомендации для покупателей рассказывает express.co.

Компания THIS™ заявила об отзыве своего изделия THIS™ Isn't Chicken Deli Piece из-за опечатки на этикетке. Об этом также проинформировало Food Standards Agency (FSA), отметив потенциальные риски для людей с аллергиями.

Выяснилось, что продукт содержит сою и пшеницу (глютен), однако эти аллергены не были указаны в составе из-за неправильной маркировки. В заявлении FSA подчеркнули: "Этот продукт содержит незадекларированную сою и пшеницу (глютен), что делает его потенциальным риском для здоровья любого с аллергией на сою и/или аллергией или непереносимостью пшеницы или глютена, или с целиакией".

В компании призвали потребителей, которые приобрели этот товар, "пожалуйста, не ешьте его", особенно если есть аллергия на сою или глютен. Покупателям советуют проверить дату годности и вернуть продукт в магазин для получения полного возмещения стоимости.

Бренд объяснил, что речь идет о "предупредительном отзыве" всей партии из-за путаницы при упаковке. В заявлении указано: "Во время производства партия колбасок THIS™ Isn't Chicken Deli Pieces была неправильно упакована с базовыми этикетками, предназначенными для наших колбасок THIS™ Isn't Cocktail. THIS™ Isn't Chicken Deli Piece содержит ПШЕНИЦУ (ГЛЮТЕН) и СОЮ, которые отсутствуют в коктейльных колбасках и поэтому не указаны на этикетке".

Также компания добавила: "Пожалуйста, проверьте веб-сайт, чтобы узнать правильный список ингредиентов для THIS™ Isn't Chicken Deli Piece. Безопасность наших клиентов всегда является нашим главным приоритетом".

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему стоит ограничить употребление красного мяса в рационе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.