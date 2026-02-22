Почему врачи советуют ограничить красное мясо в рационе: результаты исследования
Споры о влиянии красного мяса на здоровье не утихают уже много лет. Одни считают его важной частью сбалансированного рациона, другие призывают максимально ограничить потребление.
Новое масштабное исследование американских учёных добавляет аргументов в пользу осторожности, особенно для людей с сердечно-сосудистыми рисками. Учёные выяснили, что регулярное употребление красного мяса может быть опаснее для сердца, чем предполагали ранее, пишет eatthis.com.
Что именно исследовали ученые?
Результаты исследования, обнародованного в журнале Американской ассоциации сердца Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, показали: регулярное потребление красного мяса связано с существенным повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках работы специалисты анализировали образцы крови участников, определяя уровень метаболитов – веществ, образующихся во время переваривания пищи, лекарств или вследствие обмена веществ в тканях организма. Также учитывались показатели глюкозы в крови, воспалительные процессы, артериальное давление и уровень холестерина. Исследователи пытались выяснить, связаны ли эти факторы с повышенным сердечно-сосудистым риском у людей, которые потребляют больше красного мяса.
Анализ базировался на данных масштабного предыдущего проекта по изучению сердечно-сосудистого здоровья. Участников сравнивали в зависимости от того, сколько они употребляли продуктов животного происхождения – красного и обработанного мяса, рыбы, курятины и яиц.
На сколько возрастает риск?
Выяснилось, что большее количество красного и переработанного мяса в рационе ассоциируется с более высокой вероятностью развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. В среднем дополнительная порция в день (примерно 85-115 г) была связана с повышением риска на 22%. В исследовании учитывали потребление говядины, свинины, бизона и оленины.
Примерно 10% этого повышенного риска ученые объясняют ростом уровня триметиламина N-оксида (TMAO) в крови. Этот метаболит образуется под действием кишечных бактерий при переваривании L-карнитина – соединения, которого много в красном мясе. Аналогичная связь наблюдалась и для других родственных метаболитов.
Кроме того, исследователи зафиксировали, что повышенный уровень глюкозы и воспаление также могут частично объяснять увеличение сердечно-сосудистого риска. В то же время четкой зависимости между потреблением красного мяса и показателями артериального давления или холестерина обнаружено не было.
Мнение экспертов
"Это исследование имело очень большую выборку и проводилось в течение многих лет, что повышает удобство использования этих результатов", – говорит Молли Гембри, магистр наук, дипломированный врач-терапевт и член Совета медицинских экспертов.
По ее словам, сердечно-сосудистые заболевания остаются причиной смертности №1 среди людей, поэтому новые данные в области питания имеют особое значение.
"Исследователи смогли определить, что изменение метаболита кишечного микроба объясняет примерно 1/10 повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это хорошее напоминание о том, что многие здоровые привычки имеют значение. Не только уменьшение потребления красного мяса, но и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний", – отмечает она.
Итак, результаты исследования еще раз подчеркивают: даже умеренное, на первый взгляд, увеличение количества красного мяса в рационе может иметь долгосрочные последствия для здоровья сердца.
