Почему врачи советуют ограничить красное мясо в рационе: результаты исследования

Споры о влиянии красного мяса на здоровье не утихают уже много лет. Одни считают его важной частью сбалансированного рациона, другие призывают максимально ограничить потребление.

Видео дня

Новое масштабное исследование американских учёных добавляет аргументов в пользу осторожности, особенно для людей с сердечно-сосудистыми рисками. Учёные выяснили, что регулярное употребление красного мяса может быть опаснее для сердца, чем предполагали ранее, пишет eatthis.com.

Что именно исследовали ученые?

Результаты исследования, обнародованного в журнале Американской ассоциации сердца Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, показали: регулярное потребление красного мяса связано с существенным повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках работы специалисты анализировали образцы крови участников, определяя уровень метаболитов – веществ, образующихся во время переваривания пищи, лекарств или вследствие обмена веществ в тканях организма. Также учитывались показатели глюкозы в крови, воспалительные процессы, артериальное давление и уровень холестерина. Исследователи пытались выяснить, связаны ли эти факторы с повышенным сердечно-сосудистым риском у людей, которые потребляют больше красного мяса.

Анализ базировался на данных масштабного предыдущего проекта по изучению сердечно-сосудистого здоровья. Участников сравнивали в зависимости от того, сколько они употребляли продуктов животного происхождения – красного и обработанного мяса, рыбы, курятины и яиц.

На сколько возрастает риск?

Выяснилось, что большее количество красного и переработанного мяса в рационе ассоциируется с более высокой вероятностью развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. В среднем дополнительная порция в день (примерно 85-115 г) была связана с повышением риска на 22%. В исследовании учитывали потребление говядины, свинины, бизона и оленины.

Примерно 10% этого повышенного риска ученые объясняют ростом уровня триметиламина N-оксида (TMAO) в крови. Этот метаболит образуется под действием кишечных бактерий при переваривании L-карнитина – соединения, которого много в красном мясе. Аналогичная связь наблюдалась и для других родственных метаболитов.

Кроме того, исследователи зафиксировали, что повышенный уровень глюкозы и воспаление также могут частично объяснять увеличение сердечно-сосудистого риска. В то же время четкой зависимости между потреблением красного мяса и показателями артериального давления или холестерина обнаружено не было.

Мнение экспертов

"Это исследование имело очень большую выборку и проводилось в течение многих лет, что повышает удобство использования этих результатов", – говорит Молли Гембри, магистр наук, дипломированный врач-терапевт и член Совета медицинских экспертов.

По ее словам, сердечно-сосудистые заболевания остаются причиной смертности №1 среди людей, поэтому новые данные в области питания имеют особое значение.

"Исследователи смогли определить, что изменение метаболита кишечного микроба объясняет примерно 1/10 повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это хорошее напоминание о том, что многие здоровые привычки имеют значение. Не только уменьшение потребления красного мяса, но и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний", – отмечает она.

Итак, результаты исследования еще раз подчеркивают: даже умеренное, на первый взгляд, увеличение количества красного мяса в рационе может иметь долгосрочные последствия для здоровья сердца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие продукты могут вредить вашему сердцу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.